E-commerce, controle do estoque! – Notícias Concursos

O controle do estoque é fundamental para o seu e-commerce, pois, é através desse controle que será possível administrar entradas, saídas e o que está em falta.

Pois, não existe nada mais desagradável que comprarem um produto em sua loja, que está indicado como disponível, e depois da compra efetuada, receber um aviso que o produto não tem em estoque.

Portanto, para evitar isso, é importante fazer a gestão do estoque!

Importância do controle de estoque

É normal, que o empreendedor, principalmente no começo do negócio, preocupe-se com as vendas e foque seu tempo nisso.

Porém, de nada adianta vender se não tiver o produto em estoque, não é mesmo?

As vantagens de ter um controle de estoque são diversas:

Evita atraso de fornecedores

Cria estratégias para o atendimento

Otimiza o capital de giro

Supri as demandas de vendas

Evita o desvio de produtos e materiais

Libera espaços

Fácil identificação de produtos sem circulação

Mas não pensem que existe somente um tipo de estoque, o empreendedor conta com o apoio de mais de um tipo de estoque.

Tipos de estoques

Por existir mais de um modelo de estoque, é importante analisar qual será o melhor para o seu tipo de negócio.

Esse tipo de estoque é ideal para quem possui uma loja virtual e uma loja física, para poder integrar as duas lojas. É importante que possua um sistema que integre em tempo real as duas lojas, para que seja apontado no estoque imediatamente a venda do produto.

Conhecido como back office, esse sistema é bastante estruturado e ajuda a evitar faltas que façam a empresa perder vendas.

Esse estoque exige uma integração entre o e-commerce e o fornecedor, através de um sistema, nele é tudo automatizado e não gera despesas.

Ele é mais comum em marketplaces, onde os fabricantes enviam os produtos aos clientes mediante uma ordem de venda expedida pela empresa vendedora.

Essa modalidade já exige um investimento maior, pois a empresa precisa ter diversas estruturas e uma boa logística para controlá-las.

A empresa precisa ter dois ou mais centros de distribuição, utilizados para agilizar a entrega aos clientes. Por exemplo, um no Sudeste e outro no Norte, conseguindo dessa forma atender diferentes regiões com agilidade.

Mas o mais importante é o empreendedor focar e se dedicar ao controle do estoque, evitando assim perder vendas, clientes e criar um caos ainda maior na empresa.