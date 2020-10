Aos 93 anos, Laura Cardoso acha exagero ter medo da morte. Devido ao sucesso da personagem Veridiana na reprise de Flor do Caribe, o nome da veterana tem entrado com frequência nos assuntos mais comentados do Twitter, o que assusta alguns internautas que cogitam sua partida. “Esse negócio de levar susto, ver uma notícia, achar que morreu. É cultural”, afirmou.

Intérprete da cangaceira que não tem medo do vilão nazista Dionísio (Sérgio Mamberti), Laura é mencionada principalmente na hora em que a trama de Walter Negrão vai ao ar, na faixa das seis da Globo. Com o nome no topo dos trending topics, os fãs que não assistem à novela se espantam com a possibilidade de serem homenagens póstumas.

“Acho que ninguém tem medo da morte. A gente espera por ela porque é normal da vida, um dia você tem que ir embora. Eu não vejo como medo, a gente gosta muito da vida, então é um apego maior. Mas medo, medo, acho que nenhum ser humano tem. Ele espera por ela e tudo bem”, avaliou a atriz em entrevista ao jornal Extra.

De sua casa, a artista tem assistido a reprise e acredita que mudaria algumas coisas. “É uma novela leve, boa de se ver. Estou vendo o meu trabalho, o que eu posso ou preciso corrigir. O ator sempre acha que pode melhorar a cena. Em alguma coisa, no gesto, na fala, na intenção. Sempre acho que numa cena há algo que a gente pode mexer”, declarou.

Apesar de saber o que trending topics significa, a funcionária da Globo não tem perfis nas redes sociais e só usa o celular para o principal objetivo. “No celular, sempre conto com a ajuda do meu bisneto, Fernando. Eu uso o celular, basicamente, para fazer ligações. Não tenho rede social, mas procuro me manter atualizada”, afirmou.

Diferentemente do que vai ao ar na novela, Laura mantém uma amizade de anos com Sérgio Mamberti. “Eu o conheço há 50 anos. É um amigo muito querido, uma pessoa de uma família muito boa, gentil, gente legal, honesta, sincera. Eu me dou muito bem com ele e tenho por ele um carinho especial. É como se fosse meu irmão. É sempre um prazer trabalhar com ele”, contou.

Questionada sobre quem ela mandaria calar a boca –assim como fez com o personagem de Mamberti em Flor do Caribe– na vida real, a atriz foi direta. “Daria para uma porção de coisas. Mas, no momento atual, para o coronavírus. Daria um basta para ele”, finalizou a veterana.

Inscreva-se no canal do . no YouTube e assista a vídeos com revelações do que vai acontecer em Flor do Caribe e outras novelas.