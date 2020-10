‘É dinheiro na veia do povo’, afirma Guedes sobre transferência de renda

Recentemente, após o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) recuperar popularidade com o auxílio emergencial, Paulo Guedes, ministro da Economia, investiu na bandeira de “pai dos pobres”. De acordo com portal Metropoles, em almoço com líderes do partido, o ministro afirmou que o programa emergencial “é dinheiro na veia do povo”.

A reunião aconteceu recentemente na casa de Ricardo Barros, líder do governo na Câmara dos Deputados. O evento teve presença de políticos do Centrão, que é de centro-direita e que comanda o Congresso.

Guedes teve a tarefa de falar sobre o Renda Cidadã, que foi anunciado dias depois da reunião, e de criar uma “aterrissagem suave” para o auxílio emergencial. O programa iniciou pagando cinco parcelas de R$ 600. Agora, pagará até quatro parcelas de R$ 300 de prorrogação, até dezembro de 2020. Já o Renda Brasil deve ser criado ano que vem para substituir o Bolsa Família.

Ainda na reunião, Guedes surpreendeu os presentes ao citar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O ministro da Economia de Bolsonaro falou sobre a importância de um grande programa de transferência, como o Bolsa Família, criado durante o governo de Lula. Até agora, entretanto, o governo ainda não decidiu uma forma de financiamento para o Renda Cidadã. E a oposição quer manter o auxílio de R$ 600.