Raissa Barbosa não pensa em fazer um acordo de paz com Biel em A Fazenda 12. Em conversa com Luiza Ambiel neste sábado (3), a peoa reforçou que ele é o seu inimigo dentro do jogo e que, apesar de considerar uma possibilidade de perdão, não cogita uma tentativa de reaproximação com o funkeiro.

“Ele foi debochado comigo, ele foi falso. Quando eu fico brava, é difícil”, disse Raissa. “Você não consegue perdoar?”, questionou Luiza. “Perdoar pode até ser, mas eu já fico com aquele negócio de que ele vai ser sempre falso, que vai ser sempre um estresse. Então, pra eu não me estressar, já fico olhando assim e penso ‘é meu inimigo, pronto'”, reforçou ela.

“Se eu der oportunidade, eu sei que a pessoa vai vacilar”, opinou a ex-vice Miss Bumbum. “Se ele vacilar de novo, eu vou quebrar o pau de novo”, falou Luiza.

Raissa disse que não tem paciência de “quebrar o pau” e relembrou que ela já “tacou” água e creme em discussões após formações de roça. “Eu não quero mais fazer isso, eu quero ficar calma e, quando eu pensar em fazer alguma coisa, dar aquela respirada”, prometeu a modelo.

Luiza falou que essa semana começa tudo de novo, com a possibilidade de as duas enfrentarem a roça novamente. Raissa comentou que se sente ameaçada, mas observou que Juliano Ceglia, fazendeiro da semana e um dos alvos do creme na cara atirado pela peoa, está mais próximo dela nos últimos dias.

“Ele me deu um abraço antes de eu ir, me deu um abraço quando eu voltei. Legal ele fazer isso”, contou. Veja abaixo o vídeo com o papo das duas:

