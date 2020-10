‘É um tédio desgraçado’, diz Lucas Selfie sobre falta de atividades em A Fazenda 12 · .

Lucas Selfie teve seu momento sincerão com os colegas de confinamento em A Fazenda 12. Na noite desta segunda-feira (12), o ex-Pânico reclamou da falta de atividades dentro do reality show e começou a dar sugestões de como tornar o jogo mais dinâmico para que os peões não ficassem tantas horas sem ter o que fazer.

“É um tédio desgraçado”, disse Lucas a Carol Narizinho, Jakelyne Oliveira, Lipe Ribeiro e Victória Villarim.

No papo, eles observaram que às segundas não há nenhuma atividade dentro do confinamento e que a pool party organizada por um dos patrocinadores na tarde de hoje ajudou a espantar o tédio.

“É a primeira vez que tem alguma coisa na segunda-feira. É o único dia da semana que não tem nada pra fazer, dá muito tédio”, frisou Lucas Selfie.

“Eu gostaria que tivesse mais provas. Tem sete dias [na semana] e só duas provas. Poderiam fazer o resta um como uma prova em um dia separado da semana”, opinou a Miss Brasil 2013.

No calendário do confinamento, de fato as segundas-feiras são as mais monótonas para os peões e também para os telespectadores que assistem ao compacto na TV, que reúne cenas dos principais acontecimentos do fim de semana e também do dia.

Às terças é realizada a formação da roça, às quartas é dia da prova do fazendeiro, às quintas ocorre a eliminação e às sextas rolam as festas. Nos sábados os peões costumam curtir a ressaca da madrugada anterior e nos domingos acontecem a prova do fogo.

