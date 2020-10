Conhecido por sua irreverência e comentários recheados de ironias sobre cultura pop, o jornalista Chico Barney estreia nesta quinta-feira (15) o Podcalvo, podcast exclusivo da plataforma Orelo para falar sobre um tema curioso: calvície. Para ele, a criação do programa em áudio se justifica por ser um assunto importante para muitas pessoas no Brasil: “É um universo em expansão”.

Careca popular nas redes sociais brasileiras, Barney explica que há muitas histórias sobre calvície para contar e outras maneiras de abordar esse assunto.

“Sempre falamos da calvície buscando uma solução ou problematizando. Eu quero saber qual é a cultura da calvície, trocar experiências. Eu sou careca e me importo”, disse ele em entrevista ao ..

De acordo com Barney, existem 42 milhões de cidadãos calvos no Brasil. “É cada vez menos rara a experiência de ser um homem careca no século 21. Até Jeff Bezos, um dos homens mais ricos do mundo, é calvo. Se ele não conseguiu encontrar uma solução, quem vai [conseguir]?”.

Mesmo que o tema seja controverso para algumas pessoas, o jornalista, que faz parte do time de colunistas do UOL e é editor-chefe do coletivo Porta dos Fundos, defende a criação do Podcalvo como uma maneira de experimentar canais novos para conversar com o público.

“Eu sou um criador de conteúdo. Tenho meu Twitter, um canal no YouTube, a minha coluna no UOL. Estou sempre testando coisas novas, e o Podcalvo é um teste de novas linguagens e formatos muito pessoal. Eu faço do fundo da minha casa.”

A parceria com a Orelo, aplicativo focado apenas na produção de podcasts, surgiu após um primeiro contato da empresa. “Eles demonstraram o interesse de fazer um algum projeto comigo, e eu tinha esse plano de falar sobre calvície em um contexto diferente, sem procurar solução. Ofereci o formato e eles curtiram”, contou o jornalista.

A cada novo episódio, o comunicador conversará com convidados para falar sobre a perda de cabelo de maneira leve e com bom humor. A estreia contará com a participação do humorista Paulinho Serra.

Com oito episódios já garantidos, o Podcalvo será disponilizado semanalmente, às quintas. O aplicativo está disponível para download na Apple Store e Google Play. Se depender de Barney, essa experiência vai durar muito tempo. “Ainda não há cura para calvície. Enquanto não a acharem, teremos muito conteúdo.”