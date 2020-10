Éber Bessa é regularizado como reforço do Botafogo

O Botafogo segue na disputa da Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro nesta temporada. Com o intuito de fazer boas campanhas, os alvinegros ainda buscam reforços no mercado.

Os cariocas ainda miram as chegadas de um meia de criação e um atacante que atue pelo lado do campo. Nesta sexta-feira, o meia Éber Bessa foi anunciado e apareceu no BID da CBF como jogador do Botafogo.

Éber Bessa tem 28 anos e disputou a última temporada pelo Vitória de Setúbal-POR. O jogador foi aprovado pelo gerente de futebol Túlio Lustosa e já vinha em negociações avançadas com o clube.

Outro jogador na mira do Botafogo é o atacante Ronald. O jogador está atualmente no Botafogo-SP, na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro.

A contratação ao atacante é vista como prioridade no Botafogo, que acabou de confirmar Kelvin como reforço. Ronald será o último reforço alvinegro para a temporada já que o clube já inscreveu todos os atletas possíveis na CBF.