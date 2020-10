Ebit- Ferramenta Para O Marketing Digital?

Ebit – Um diferencial nas ações de Marketing Digital

O Ebit é um site que gera valor ao ecommerce, isso porque o Ebit é uma classificação conceituada na internet. Visto que essa classificação é oriunda do retorno de pesquisas enviadas aos clientes.

Ferramentas voltadas para as ações de Marketing Digital

O Ebit não se resume a sua classificação, tampouco ao Prêmio próprio voltado ao ecommerce.

Sendo ainda uma empresa que presta serviços para as empresas, ao passo que acompanha a jornada do cliente. Por essa razão o Ebit é muito utilizado dentro do Marketing digital.

Contudo, o Ebit classifica a reputação das lojas e essa classificação fica disponível para o cliente através de um buscador dentro do site.

Classificação Ebit

A análise dos pontos positivos e negativos de cada ecommerce acontece desde 2001. Sendo assim, a classificação Ebit ocorre de acordo com os apontamentos dos clientes, sendo essas medidas chamadas de medalhas.

Medalhas Ebit

Certamente essas medalhas são conquistas para as empresas. Sendo assim, funcionam da seguinte forma:

Em avaliação

Bronze – Boa

Prata – Muito boa

Ouro – Ótima

Diamante – Excelente

Sendo assim, o lojista interessado pode cadastrar a sua loja gratuitamente, para que receba as classificações.

Serviços Gratuitos para o ecommerce

Para o Marketing Digital o Ebit oferece pacotes de serviços interessantes no que tange a inteligência de Mercado. Como por exemplo:

Medalhas e Pesquisas que classificam as lojas;

Pesquisa NPS;

Relatórios gerenciais e Comentários;

Comentários dos consumidores.

Gerenciamento Frequente

Sendo assim, ainda é possível que a empresa acompanhe índices muito importantes para as ações de Marketing Digital. Como:

Evolução da Satisfação (Semanalmente);

Os melhores 50 produtos (Também recebe semanalmente);

Os comentários dos clientes são enviados diariamente.

Certamente são dados muito importantes para elaborar estratégias, como também para melhorar as que já existem.

Leads, conversão e autoridade

O melhor desses serviços é que são gratuitos. Entretanto, ainda há mais pacotes sob consulta que oferecem mais serviços como outros KPIs e relatórios mais específicos.

Portanto, o Ebit é mais que apenas uma classificação. Sendo uma ferramenta para atrair leads, gerar conversão, efetivar as vendas e trabalhar o relacionamento da marca com o cliente. Tudo isso gera autoridade a uma loja virtual.