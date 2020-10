Ebit – O diferencial do ecommerce

Ebit é mais que uma certificação?

O Ebit é um selo de confiabilidade dentro de um ecommerce. No entanto, é mais que isso, sendo uma prestadora de vários serviços ecommerce.

Dentro de uma empresa o Ebit é uma estratégia, pois os selos Ebit dentro do site geram confiança ao consumidor. Todavia, ainda é uma ferramenta de marketing digital e relacionamento também pelos serviços que oferece.

Como isso ajuda uma empresa?

Primeiramente, o Ebit faz parte do processo de decisão de compra, uma vez que os selos gerados passam confiabilidade para o consumidor.

O site ainda envia um email de pesquisa para o cliente, classificando o processo pós-venda. Certamente é mais que um selo, é um diferencial competitivo.

Aumento de tráfego e Classificação

Quando um ecommerce recebe a classificação do Ebit seus acessos aumentam. Assim sendo, essa classificação gera aumento de acessos, o que gera leads e autoridade ao site.

O próprio site do Ebit possui um buscador de reputação das lojas, sendo que o buscador leva o cliente direto à loja. O cliente busca por medalha, sendo a classificação por medalhas: Diamante, Ouro, Prata e Bronze.

Visibilidade da marca e Prêmio

O Ebit é uma empresa que possui confiabilidade no mercado, por isso a marca ganha a visibilidade necessária para crescer e aumentar as vendas. Por isso é importante dentro do marketing digital.

O site tem uma premiação própria para as lojas virtuais, ao passo que isso gera muito valor á uma marca. A escolha é feita pelos técnicos, porém é baseada nas respostas das pesquisas feitas com os clientes.