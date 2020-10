Edenílson, Nathan e Alonso são as novidades na seleção

Um dos destaques da boa vitória do Internacional sobre o Sport, no Recife, por 5 a 3, o volante Edenílson foi o melhor da posição na 16ª rodada e voltou para a seleção do 51º prêmio ESPN Bola de Prata Sportingbet. Com uma arrancada sensacional no final do jogo, Edenílson deu uma assistência para o gol de Yuri Alberto, o quinto do Colorado na partida, e desbancou Gerson, do Flamengo, na seleção do campeonato.

Ao final dessa 16ª rodada, outras duas novidades na seleção do campeonato foram dois jogadores do líder Atlético-MG: o zagueiro Junior Alonso, que também voltou para a seleção do campeonato no lugar do companheiro Réver, e o meia Nathan, que pegou o lugar de Nenê.

Thiago Galhardo, o Bola de Ouro até aqui, começou no banco na vitória do Inter, mas deu uma assistência e ampliou sua vantagem na liderança entre os melhores do campeonato, que agora tem Nathan, do Galo, como segundo colocado.

A seleção do Bola de Prata após a 16ª rodada ficou assim: Gatito Fernández (Botafogo), Saravia (Internacional), Gustavo Gómez (Palmeiras), Junior Alonso (Atlético-MG) e Guilherme Arana (Atlético-MG); Dodi (Fluminense), Edenílson (Internacional), Nathan (Atlético-MG) e Arrascaeta (Flamengo); Marinho (Santos) e Thiago Galhardo (Internacional). Técnico: Jorge Sampaoli (Atlético-MG).

Arte ESPN

Róbson, do Coritiba, é o melhor da 16ª rodada e bate recorde de pontos

Autor de dois gols e uma assistência na ótima vitória do Coritiba sobre o Palmeiras, por 3 x 1, no Allianz Parque, o centroavante Róbson foi o maior pontuador da 16ª rodada com 7,82 pontos, a maior desse Brasileirão 2020.

Nessa 16ª rodada, outro jogador do Coxa, o meia Giovanni Augusto, também brilhou na vitória e foi o segundo maior pontuador, com 7,19 pontos. Ex-jogador do Atlético-MG e Corinthians, o meia deu um passe e fez um gol na vitória que derrubou o técnico Vanderlei Luxemburgo.

Entre os maiores pontuadores da rodada, entraram também os meio-campistas do Inter (Patrick e Edenílson) e o goleiro Walter, do Corinthians, que fechou o gol na suada vitória sobre o Athletico-PR, que ajudou o time a sair da zona do rebaixamento.

A seleção da 16ª rodada do Bola de Prata ficou assim: Walter (Corinthians), Victor Ferraz (Grêmio), Sabino (Coritiba), Rodrigo Moledo (Internacional) e Guilherme Arana (Atlético-MG); Xavier (Corinthians), Edenílson (Internacional), Patrick (Internacional) e Giovanni Augusto (Coritiba); Janderson (Atlético-GO) e Róbson (Coritiba). Técnico: Jorginho (Coritiba)

Arte ESPN

Desde 2017, o prêmio conta com a pontuação composta por 40% de estatísticas (o Algoritmo DataESPN) + 60% das notas dos jornalistas.

GOLEIRO CLUBE JOGOS PONTOS Gatito Fernández Botafogo 8 5,28 Felipe Alves Fortaleza 15 5,08 Muriel Fluminense 13 5,04 Tiago Volpi São Paulo 14 5,02 Rafael Atlético-MG 8 5,02

LATERAL-DIREITO CLUBE JOGOS PONTOS R. Saravia Internacional 8 5,38 Isla Flamengo 8 5,33 Guga Atlético-MG 13 5,30 Madson Santos 11 5,29 Tinga Fortaleza 8 5,05

LATERAL-ESQUERDO CLUBE JOGOS PONTOS Guilherme Arana Atlético-MG 15 5,51 Filipe Luís Flamengo 12 5,40 Victor Luis Botafogo 11 5,20 Reinaldo São Paulo 12 5,18 Moisés Internacional 12 5,15

ZAGUEIRO CLUBE JOGOS PONTOS Gustavo Gómez Palmeiras 10 5,45 Junior Alonso Atlético-MG 12 5,36 Diego Costa São Paulo 11 5,36 Réver Atlético-MG 9 5,36 Lucas Verissimo Santos 10 5,31

VOLANTE CLUBE JOGOS PONTOS Edenílson Internacional 14 5,35 Dodi Fluminense 15 5,34 Gerson Flamengo 13 5,27 Thiago Maia Flamengo 10 5,22 Jair Atlético-MG 14 5,20

MEIA CLUBE JOGOS PONTOS Nathan Atlético-MG 8 5,75 G. De Arrascaeta Flamengo 10 5,58 Nenê Fluminense 13 5,36 Patrick Internacional 12 5,32 Dani Alves São Paulo 9 5,27

ATACANTE CLUBE JOGOS PONTOS Thiago Galhardo Internacional 15 5,85 Marinho Santos 14 5,73 Keno Atlético-MG 15 5,36 Pepê Grêmio 11 5,27 Luciano São Paulo 12 5,22

TÉCNICO CLUBE JOGOS PONTOS Jorge Sampaoli Atlético-MG 15 6,40 Odair Hellmann Fluminense 16 6,13 Eduardo Coudet Internacional 16 6,13 Rogério Ceni Fortaleza 15 6,07 Jair Ventura Sport 11 6,00