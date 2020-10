Edenílson segue com alvo do Al- Ittihad que deve melhorar proposta

Apesar de inicialmente o meio-campista Edenílson ter permanecido no Inter diante do clube não ter aceitado a proposta do Al-Ittihad-ARA, o clube saudita segue interessado em contratar o jogador do Colorado e investirá mais do que o previsto inicialmente para tal.

Por parte do jogador, já na primeira oportunidade ele teria se transferido para o Mundo Árabe em muito pelo patamar salarial oferecido pelo clube treinado pelo técnico Fábio Carille. Segundo informação do portal ‘ge’, a proposta seria quase de R$ 1 milhão mensais, algo que deixou Edi bastante propenso a aceitar.

Todavia, o “entrave” viria por parte do clube gaúcho que, para abrir mão de um nome que tem função bastante exaltada desde que chegou ao Beira-Rio, a compensação financeira deveria começar na casa dos cinco milhões de dólares, equivalente na cotação atual a R$ 28,1 milhões. Na primeira tentativa, o Al-Ittihad ofereceu quatro milhões de dólares (R$ 22,5 milhões).

O acordo entre Edenilson e Inter vai até dezembro de 2022, fator que deixa o clube confortável para fazer negociações sem receio de perder o mesmo sem uma compensação financeira.