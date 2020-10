Éder Aleixo elogia Cazares, aposta em sucesso no Corinthians e diz o que ele precisa para decolar de vez

O Bola da Vez de Casa segue a todo vapor e com convidados cada vez mais especiais!

Neste sábado (10), quem participa do programa, que vai ao ar às 22h (Brasília) na ESPN Brasil e ESPN App, é Éder Aleixo.

O ídolo e atual integrante da comissão técnica fixa do Atlético-MG bateu um papo com André Plihal, Leonardo Bertozzi e Mário Marra e falou sobre diversos assuntos, inclusive sobre o meia Cazares, que recentemente deixou o clube mineiro e se transferiu para o Corinthians.

“Agora sobre o Cazares: pra mim não existe nenhum jogador no Brasil algum jogador na posição dele igual a ele. Ele mesmo proporcionou essa situação que aconteceu, pelo fato de amizades… Ele é um cara que me escutava muito, mas é um cara que a gente admira muito. (…) Para mim, no Brasil está pra existir alguém igual a ele”, analisou.

Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O ex-ponta esquerda aposta em sucesso do colombiano em São Paulo, mas diz o que falta para que essa aposta se transforme em certeza.

“O Cazares vai se dar muito bem no Corinthians, ele estava treinando muito aqui. Falei pra ele esquecer as amizades que estavam atrapalhando porque dentro do campo ele sabe de tudo. Ele poderia estar em qualquer clube grande da Europa, porque ele joga demais. Vai fazer muita falta pra gente, mas eu tenho certeza que ele vai ser feliz lá no Corinthians. É só ele tomar um pouco mais de juízo, ele sabe do que estou falando. Eu até brincava com o pessoal aqui da diretoria pra me dar o Cazares pra eu colocar no bolso que eu cuido dele, acho que o que ele precisa é de carinho”, finalizou.