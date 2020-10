Edilson detona Seleção Brasileira de 1982: ‘Não era tudo isso que dizem’

O ex-jogador Edilson fez comentários polêmicos no programa “Os Donos da Bola”, da Band, nesta quinta-feira. Em debate com os colegas Rogério Assis e Fernando Fernandes, “Capetinha” disparou contra a Seleção Brasileira de 1982. Segundo o ele, o time que disputou a Copa do Mundo da Espanha naquele ano era superestimado.

– Eu estava só ouvindo, mas vocês estão de brincadeira em falar que a Seleção de 82 era fera. Não era tudo isso que dizem. Tem quatro feras em 82, apenas quatro! O resto era meia boca. Fera mesmo era o Zico, o Sócrates, o Falcão e o Júnior. E só – afirmou Edilson.

As críticas de Edilson vieram depois que os apresentadores debatiam a contratação do lateral espanhol Juanfran pelo São Paulo. Assis afirmou que o jogador do Tricolor “nunca viveu momentos marcantes com a camisa da seleção da Espanha”, enquanto Fernandes ponderou que alguns nomes das Seleções de 1970 e 1982 raramente são lembrados. A partir daí Edílson resolveu polemizar.