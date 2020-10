Edinalva choca Joyce e Eugênio ao detalhar romance com boto · .

A paternidade de Ritinha (Isis Valverde) voltará a ser assunto em A Força do Querer. Questionada por Joyce (Maria Fernanda Cândido) e Eugênio (Dan Stulbach), Edinalva (Zezé Polessa) dará todos os detalhes do romance com o boto e como desse “chamego” nasceu uma das protagonistas da novela das nove. Incrédulos, o casal não cairá na conversa da nortista.

“Desculpa perguntar mas, a senhora é separada ou casada?”, perguntará o advogado nas cenas previstas para irem ao ar na próxima segunda (19). Ele e a mulher ficarão curiosos sobre a identidade do pai da “sereia”.

Sem jeito, Edinalva dirá que foi largada pelo homem. Mas o alvo de Irene (Débora Falabella) insistirá no questionário e perguntará se o sujeito ainda está vivo. “Tá, tá mais vivo do que eu, do que vocês e do que todo mundo aqui! Tá lá fazendo as aprontações dele”, dirá, dando de ombros com a situação.

Novamente, o casal tentará apertar a veterana por mais informações sobre o homem. Eles afirmarão que estão interessados em saber o verdadeiro nome do homem, já que na certidão de casamento de Ruy (Fiuk) e Ritinha, o progenitor da jovem está descrito como “boto”.

Joyce e Eugênio não vão acreditar na história

Galanteador de ‘Parazim’

Inocentemente, a personagem de Zezé Polessa confirmará que o animal é o pai da nova mulher de Ruy. Cética, a dondoca vai perder a compostura com a resposta da nortista: “O boto que a senhora tá falando é um peixe?”.

Edinalva explicará, então, que o boto aparece na forma de um homem quando aborda as moças do norte do País. “Ai… Ninguém resiste ao ‘encantado’, não”, falará, relembrando-se do “encontro” com o ser do folclore brasileiro.

Ela ainda justificará que Ritinha é apaixonada por água por conta de ter um pai peixe. Mas Joyce não aguentará mais ouvir a história de pescador da mulher. Sem pudor, a dondoca fugirá da conversa alegando ter outros compromissos. “Mas não se incomode comigo não, que eu sou de casa!”, responderá Edivalda, rindo à toa com a situação constrangedora com os pais do seu genro.

A Força do Querer é uma trama escrita por Gloria Perez e que foi ao ar originalmente em 2017. Por causa da pandemia da Covid-19, a Globo reapresenta a história no horário nobre enquanto grava os capítulos finais de Amor de Mãe com novos protocolos de segurança. O folhetim de Manuela Dias só voltará ao ar no ano que vem.

Além dos spoilers, confira os resumos da novela das nove que são publicados diariamente pelo

