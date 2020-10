Edinalva escancara segredo de Ritinha em troca de dinheiro · .

Edinalva (Zezé Polessa) cometerá um ato falho gravíssimo em A Força do Querer. Sem querer, a mãe da “sereia” da novela das nove dirá para Eugênio (Dan Stulbach) e Silvana (Lilia Cabral) que Ritinha (Isis Valverde) já é casada. Ela procurará o advogado para exigir dinheiro e alegará ter gasto uma bolada com a festa de casamento da filha com Zeca (Marco Pigossi), mas explicará que a celebração foi interrompida por Ruy (Fiuk).

Nas cenas previstas para irem ao ar em 15 de outubro, a trambiqueira fará um inferno para conseguir conversar com o ricaço. Primeiro, ela invadirá o prédio da C.Garcia. A veterana fará o maior escarcéu na recepção da empresa de alimentos em busca de informações sobre a “sereia”.

Silvana verá todo o show promovido por Edinalva e, comovida com a situação, levará a nortista até o escritório de advocacia do marido de Joyce (Maria Fernanda Cândido). Chegando lá, a rival de Abel (Tonico Pereira) revelará suas verdadeiras intenções.

“Paguei a passagem para o Rio de Janeiro, pago o hospedagem, fora que gastei os olhos da cara para fazer o casamento de Ritinha. Enxoval que mandei buscar em Belém, o bolo, o vestido de noiva… Para no meio da festa o seu filho chegar e desandar com tudo”, dirá a esperta, elencando as despesas.

Sem querer, a personagem de Zezé Polessa deixará escapar que Ritinha se casou com Zeca. “No meio da festa?”, perguntará a arquiteta, encucada com a história. Eugênio também estranhará: “Eles já estavam casados?”.

Escapou!

A nortista perceberá a falha gravíssima que cometeu e logo tentará consertá-la. “Na boca do casamento, eu tô dizendo na boca! Prontos para entrar na igreja. Tive muito prejuízo!”, reforçará a personagem, suando frio.

A mãe de Simone (Juliana Paiva) suspirá aliviada com a correção. “Você falou no meio da festa. E a festa é só depois do casamento”, concluirá. Mas a mãe de Ritinha continuará se fazendo de sonsa. “Antes… No salão, ajeitar a mesa, ver os convidados entrando. Isso já não é a festa, não?”, rebaterá.

“Fique tranquila, quanto a isso, já tá tudo reparado”, dirá Eugênio, para não prolongar a situação. Ele aproveitará para contar que Ruy e Ritinha já estão casados, e Silvana mostrará uma foto da celebração.

“Minha nossa senhora de Nazaré, É minha Ritinha mesmo! Que saudade de você! Minha filha casou!”, dirá Edinalva, emocionada ao ver a tela do celular da arquiteta.

A Força do Querer é uma trama escrita por Gloria Perez e que foi ao ar originalmente em 2017. Por causa da pandemia da Covid-19, a Globo reapresenta a história no horário nobre enquanto grava os capítulos finais de Amor de Mãe com novos protocolos de segurança. O folhetim de Manuela Dias só voltará ao ar no ano que vem.

