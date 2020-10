Edmundo detona Honda e Kalou, astros do Botafogo: ‘Não acrescentam muito tecnicamente’

O comentarista da Fox Sports Edmundo avaliou como pouco produtivo o desempenho dos astros internacionais do Botafogo, Honda e Kalou. Ao analisar a vitória do Alvinegro sobre o Palmeiras, pelo Brasileiro, no programa exibido na última quinta-feira, o ex-jogador falou que os atletas pouco acrescentam à equipe na parte técnica.

–Pela dificuldade financeira, acaba só contratando por oportunidade de mercado, de jogadores que perdem mercado na Europa, como o caso do Kalou e o Honda, que veio ao Brasil porque queria jogar as Olimpíadas de Tóquio em casa. E aí como ele não teve outras oferta. São dois jogadores que não acrescentam muito tecnicamente. Eles têm muito nome e um passado brilhante, aí a torcida acabou ficando eufórica na contratação, mas quem dá volume de jogo são os jovens que o Botafogo contratou ou que subiram das categorias de base. Esses jogadores é que dão volume de jogo mesmo– afirmou o “Animal”.

Edmundo não fez só críticas. Ele elogiou o trabalho que vem sendo feito pelo Departamento de futebol do clube carioca, que precisa lidar com dificuldades financeiras e um elenco curto.

– O Botafogo tem limitações técnicas, mas tem um excelente trabalho, seja com o técnico Paulo Autuori ou agora com o Bruno Lazaroni, que era o seu auxiliar. Então o trabalho continua – concluiu.