Edu Gaspar revela plano de sete meses para contratar Partey e ressalta ‘fome de título’ no clube

O Arsenal está com “fome de título”. Sem vencer a Premier League desde a temporada 2003-04, o clube investiu 90 milhões de libras esterlinas (R$ 652 milhões) em reforços para quebrar o domínio de Liverpool, campeão em 2020, e Manchester City, vencedor dos dois campeonatos anteriores.

Parte da estratégia de montagem do elenco foi revelada por Edu Gaspar, brasileiro que atua como executivo de futebol do Arsenal há pouco mais de um ano. Em entrevista ao site oficial do Arsenal, o ex-volante do próprio clube contou que Thomas Partey, do Atlético de Madrid, estava na sua lista há sete meses.

“Gostaria de um dia mostrar aos torcedores como trabalhamos ou o que já fizemos. Se você olhar meu planejamento de seis ou sete meses atrás, que fiz com Mikel (Arteta, técnico da equipe), Thomas já estava lá”, disse Edu.

“Tantas coisas a fazer, tantas reuniões, tivemos que ver como íamos comprar o jogador, se tínhamos condição financeira para comprar o jogador, o processo, as conversas com o jogador e o agente. Mas conseguimos”, completou.

Para fechar com Partey, o Arsenal bancou a multa rescisória, no valor de 50 milhões de euros (R$ 329 milhões). Gastou ainda outros 40 milhões de euros (R$ 263 milhões) no goleiro Runarsson, no zagueiro Gabriel Magalhães, no volante Dani Ceballos e no atacante Willian.

“Acho que melhoramos o elenco em qualidade e fisicamente. Willian oferece experiência, muita rapidez. Se você olha para Gabriel, ele oferece muito a parte física e o presença. Dani, qualidade. Thomas, físico, qualidade e mentalidade forte. Eles têm muita ambição, estão animados e com fome de título novamente”, elogiou Edu.

Desde a chegada de Arteta, em dezembro de 2019, o Arsenal conquistou a Copa da Inglaterra, em final contra o Chelsea, e também a Supercopa da Inglaterra, na decisão contra o Liverpool, nos pênaltis. O objetivo agora é retomar o troféu mais cobiçado do país.