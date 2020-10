Edu prefere Helena e faz lado podre de Camila vir à tona · .

Camila (Carolina Dieckmann) sofrerá de recalque quando Edu (Reynaldo Gianecchini) escolher ficar com sua mãe em Laços de Família. Ao descobrir que a jovem se apaixonou por ele, o médico optará por continuar com Helena (Vera Fischer). A rejeição deixará evidente o lado podre da garota mimada no Vale a Pena Ver de Novo.

Helena e Camila terão uma discussão acalorada na trama de Manoel Carlos. O motivo inicial será Íris (Deborah Secco), que estará hospedada na casa da irmã mais velha. A esteticista pedirá para a filha acompanhar a caipira em um passeio pelo Rio de Janeiro.

“Ah não mãe. Não vem que não tem. Qual é agora? Vou ficar de guia turístico dessa garota?”, dirá Camila, iniciando seu piti. “Calma, fala baixo senão ela pode ouvir”, pedirá Helena. “O que tem? Eu não vou sair com ela, não, mãe. Eu não tenho saco pra isso”, continuará a loirinha, aos gritos.

A esteticista estranhará o comportamento áspero da filha, que continuará seu chilique. “Eu já tô cheia! Eu saquei que você convidou essa garota pra vir pra cá contando comigo. Eu não acho certo. Eu tenho meus compromissos, não posso ficar andando com ela pra cima e pra baixo”, justificará a estudante.

Helena perguntará quais compromissos a herdeira tem, já que não a vê fazendo nada. “Nem estudando você tá, que eu sei”, afirmará a veterana. “Que é agora, mãe? Cê tá me seguindo? Eu tô estudando, sim, senhora, você que não vê. Agora, eu não tenho obrigação nenhuma de ficar carregando essa mala comigo. Não foi você que convidou ela? Agora aguenta”, disparará a personagem fura-olho.

Helena afirmará que, se pudesse, ela iria. Nervosa, Camila começará a mostrar o real motivo de seu descontrole. “Eu já entendi porque você trouxe essa garota pra cá e fica empurrando ela pra mim. Pra me tirar de perto do Edu”, acusará a jovem malcriada.

A senhora ficará irritada com a acusação e rebaterá que isso não é verdade. “É verdade, sim! Tá sempre arrumando um jeitinho de me tirar de perto dele”, falará a personagem de Carolina Dieckmann. “Para de me atormentar, minha filha, eu já disse que não quero entrar nessa disputa com você”, pedirá Helena.

Fura-olho se faz de vítima

“Eu não tô disputado nada não, mãe. Você que age como se sempre precisasse esconder as coisas de mim. Como se estivesse com pena da minha situação”, dirá Camila. “Eu não tô com pena de você, eu tô respeitando um momento difícil que você está vivendo”, explicará Helena.

No meio da discussão entre mãe e filha, Íris sairá do quarto e escutará o bate-boca. Ela voltará para o dormitório e tentará ouvir a briga pela parede com a ajuda de um copo. Camila e Helena continuarão discutindo sobre Edu, e a garota insistirá em dizer que a mãe está com pena dela.

“Estou querendo te poupar. O que você quer que eu faça? Que eu ponha as mãos na cintura e que diga: ‘Caia fora, ele é meu’?”, perguntará Helena. “Não precisa fazer tanto. É de você que ele gosta mesmo, mãe. Esteja certa que você não corre o menor risco, está com todos os seus direitos garantidos”, jogará Camila na cara da mãe.

“É por isso que você está tão revoltada, então”, constatará a namorada de Edu. Helena explicará que escondeu que estava indo almoçar com o bonitão não com o intuito de esconder, mas porque acha que não precisa explicar para ela, nem para ninguém, que vai sair para almoçar com o namorado.

“Não precisa dizer isso com tanta força. Eu não vou te tirar o namorado, mãe. Eu apenas gosto dele, só isso”, falará Camila. Do outro lado da parede, Íris ficará chocada com o que acabou de ouvir. “Uau!”, se impressionará a personagem de Deborah Secco.

