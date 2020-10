Eduardo Barroca é anunciado como novo técnico do Vitória

Poucas horas depois de confirmar a demissão de Bruno Pivetti, nesta quarta-feira, a diretoria do Vitória anunciou a contratação de Eduardo Barroca para o comando técnico da equipe.

Sem clube desde o dia 20 de agosto, quando foi desligado do Coritiba, Barroca assume o Vitória sem muito tempo para conhecer o elenco. O carioca de 38 anos inicia os trabalhos já nesta quinta-feira e deve fazer a sua estreia no sábado, quando a equipe encara o Avaí.

Eduardo Barroca é o novo treinador do Vitória. Carioca de 38 anos de idade, é um treinador que se encaixa no perfil rubro-negro: gosta de comandar equipes ofensivas. Ele será apresentado nesta quinta-feira (8) e iniciará os trabalhos para estrear no sábado, contra o Avaí. pic.twitter.com/SiIJxq5m1B — EC Vitória (@ECVitoria) October 7, 2020

Ao fazer o anúncio da contratação nas redes sociais, o Vitória afirmou que o treinador segue o perfil do clube, por gostar de trabalhar com equipes ofensivas.

A troca no comando acontece depois da derrota para o América-MG, em pleno Barradão, na última terça-feira. Na manhã desta quarta, Bruno Pivetti acabou demitido do cargo com apenas quatro vitórias em 19 partidas disputadas pelo Leão.

Com trabalhos reconhecidos nas categorias de base de Botafogo e Corinthians, Barroca ainda tenta a sua afirmação nas equipes principais. Depois de um começo promissor no Glorioso, conquistou o acesso à Série A pelo Atlético-GO, em 2019, mas fez trabalho irregular pelo Coritiba na atual temporada.

O novo treinador encontra o Vitória na 10ª colocação da Série B do Campeonato Brasileiro com 18 pontos, a cinco de distância para o G4 e a sete da zona do rebaixamento.