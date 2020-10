Eduardo Barros enxerga pontos positivos no Athletico após empate

Nesta quinta-feira, o Athletico recebeu o Ceará na Arena da Baixada e não conseguiu vencer. Em jogo que faltou criatividade, principalmente do Furacão, o placar terminou sem gols.

Na coletiva de imprensa, o técnico Eduardo Barros viu pontos positivos na equipe e acredita que a sua equipe merecia vencer.

‘Acredito que, pelo primeiro tempo, sim o resultado foi justo, mas, pelo nosso volume de jogo no segundo tempo, merecíamos um melhor resultado. Nosso primeiro tempo não foi como os últimos primeiros tempos aqui na Arena. Tivemos uma marcação menos agressiva e oferecemos muito mais jogo ao Ceará do que gostaríamos. Então, o jogo se igualou em vários momentos’, afirmou., antes de completar:

‘No segundo tempo, a equipe volta bem, com controle quase absoluto do jogo e quase sem oferecer contra-ataque. Basta ver a diferença que tivemos na posse de bola do primeiro para o segundo tempo. Com 15 minutos, a gente começa a mexer na equipe para deixá-la mais ofensiva. Claro que essas mudanças afetam o entrosamento, mas mantivemos o volume e frequentemos a área do Ceará’.

Na 12ª posição, com 14 pontos, o Athletico volta a campo no domingo, quando encara o Internacional, no Beira-Rio.