Eduardo Bolsonaro: Concursos PF e PRF com 4 mil vagas devem ter edital este ano

A expectativa de abertura dos editais de concursos públicos da Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal (Concursos PF e PRF) só aumenta. Na última quarta-feira (21), o deputado Eduardo Bolsonaro publicou em suas redes sociais que a intenção é publicar os editais de concursos ainda este ano.

Segundo o parlamentar, filho do presidente Jair Bolsonaro, estão confirmadas a oferta de 4 mil vagas, sendo 2 mil para cada corporação.

Em sua publicação, Eduardo fala enfatizou o trabalho do atual governo no combate ao crime e à corrupção. Uma das metas para isso, segundo ele, é a contratação de novos aprovados nos concursos de PF e PRF.

Jair Bolsonaro falou de publicação somente em 2021

Por muitas vezes, o presidente Jair Bolsonaro também declarou que os editais seriam publicados ainda em 2020. No entanto, na última semana o presidente declarou que os editais podem ficar para 2021.

A nova previsão foi passada durante uma live realizada junto com o ministro da Justiça e da Segurança Pública, André Mendonça.

“E também estamos ultimando dois editais, que devem ser a partir do ano que vem, concurso para mais de 2 mil PFs e 2 mil PRFs,” disse Bolsonaro.

O quantitativo de vagas parece estar totalmente definido. Em todas as ocasiões, a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Bolsonaro e os sindicatos estão alinhados na fala de que serão 2 mil vagas em ambas as corporações.

Concurso PF

De acordo com informações da corporação, a PF está aguardando o aval do Ministério da Economia para abrir o seu novo certame.

A PF entende que não será necessário montar uma comissão organizadora, visto que já há um setor próprio para tocar essa demanda, assim que a autorização for publicada no Diário Oficial da União.

Para avançar nos preparativos do concurso, a Polícia Federal aguarda pela autorização do do certame. Até o edital, a corporação deverá escolher uma banca organizadora e elaborar um cronograma.

O setor responsável pelo concurso aguarda sinalização da pasta. Após definir o quantitativo exato a ser autorizado com a distribuição das vagas, para avanças nos preparativos.

A corporação, no entanto, ainda não estima uma data de quando receberá essa autorização. Mas, está confiante para que isso aconteça bem como está sendo anunciado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro – que anunciou extraoficialmente uma autorização para 2 mil vagas.

Distribuição das vagas previstas do concurso PF

Área policial

1.016 vagas de agente;

600 vagas de escrivão;

300 vagas de delegado; e

84 vagas de papiloscopista.

Área administrativa

Administrador – 21 vagas

Arquivista – 08 vagas

Assistente social – 10 vagas

Bibliotecário – 01 vaga

Contador – 09 vagas

Economista – 03 vagas

Enfermeiro – 03 vagas

Engenheiro – 01 vaga

Estatístico – 04 vagas

Farmacêutico – 01 vaga

Médico – 65 vagas

Nutricionista – 01 vaga

Odontólogo – 11 vagas

Psicólogo – 05 vagas

Técnico em assuntos educacionais – 13 vagas

Técnico em comunicação social – 03 vagas

Agente administrativo – 349 vagas

Concurso PRF

Para o certame sair ainda este ano, será necessário que o Governo Federal autorize oficialmente no Diário Oficial até o fim de outubro. As previsões foram passadas pelo diretor executivo da Polícia Rodoviária Federal, José Lopes Hott.

O diretor confirmou que, caso a autorização seja publicada em outubro, a banca organizadora será contratada em novembro, o edital será divulgado em dezembro e a prova será aplicada em abril de 2021.

Dessa forma, se o edital for autorizado até 31 de outubro: