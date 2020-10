Efeito pandemia: jogos sem torcida também impactam em rendimento de mandantes na NFL

Com a ausência de torcedores nos estádios devido à pandemia, jogar em casa não tem sido mais uma vantagem para os times. Essa experiência vem sendo uma constante no futebol, e agora tem sido avaliada na NFL. Os mandantes na liga norte-americana ingressam na semana 4 com um aproveitamento um pouco superior a 50%. Foram 25 vitórias dos times que atuaram em casa, contra 23 triunfos dos visitantes e um empate até então.

Larry Fitzgerald, veterano recebedor do Arizona Cardinals, comentou, em entrevista à revista Sports Illustrated, sobre essa nova dinâmica da liga com a pandemia.

– Eu diria que a vantagem de jogar em casa definitivamente não é a mesma – declarou Fitzgerald.

O camisa 11 dos Cardinals citou ainda alguns aspectos essenciais do jogo que foram modificados sem a presença da torcida. No futebol americano, a pressão das arquibancadas pode influenciar e muito nas tomadas de decisões em campo. Em estádios como o CenturyLink Field, dos Seahawks, é comum que o barulho dos torcedores atrapalhe a contagem de jogadas de um quarterback ou a comunicação com seu center. Larry contou sobre a experiência que os Cardinals viveram contra o San Francisco 49ers, quando foi perceptível aos jogadores de ataque ouvir o que a defesa do time adversário planejava em termos de jogadas.

– Fomos para São Francisco. Um lugar geralmente muito difícil de atuar. Eles têm torcedores leais, que estão acostumados a vencer, uma franquia que sempre teve muito sucesso. Não ter esse elemento (torcida) torna o jogo para o visitante igual, especialmente como um jogador ofensivo em termos de comunicação. Você pode verificar algo e se comunicar muito facilmente com seus colegas de equipe. ‘Peguei esse cara, você pegou esse cara’, ou você pode ouvir a defesa se comunicando quando eles estão falando, combinando essa ou aquela jogada. Você pode realmente ouvi-los falando um com o outro e tem um melhor entendimento do que está acontecendo só porque pode ouvir tudo e não ouvir a multidão distraindo você. Portanto, é muito mais fácil jogar fora de casa até agora. Tivemos apenas um jogo fora, mas definitivamente não foi tão desafiador quanto nos últimos 16 anos – analisou Larry, que provou do mesmo ‘veneno’ na última semana, quando Arizona foi derrotado em casa para o Detroit Lions por 26 a 23.

No jogo citado por Fitzgerald, o Arizona Cardinals venceu o San Francisco 49ers por 24 a 20, logo na semana 1 da NFL. Após dois compromissos seguidos em casa, a franquia do estado do Arizona volta a atuar longe de casa, dessa vez enfrentando o Carolina Panthers, no próximo domingo, às 14h (de Brasília).