Eliza (Marina Ruy Barbosa) levará a culpa por Jonatas (Felipe Simas) ficar entre a vida e a morte nos últimos capítulos de Totalmente Demais. Rosângela (Malu Galli) ficará arrasada ao saber que o filho levou uma facada de Dino (Paulo Rocha) para defender a ruivinha e soltará os cachorros. Humilhada, a mocinha será chamada de egoísta pela boleira.

O jovem casal viverá momentos de terror quando o ex-padrasto abusador da modelo invadir a casa dela para se vingar. Jonatas mais uma vez aparecerá de surpresa e entrará em luta corporal com o vilão.

Na tentativa de se defender, Eliza pegará uma faca, mas a arma servirá para Dino acertar o personagem de Felipe Simas. O golpe danificará o fígado do rapaz, que ficará em em estado grave no hospital.

Rosângela não se comoverá com as lágrimas da ruivinha e a acusará. “Se o Jonatas morrer, Eliza, a culpa é sua”, disparará a mãe aflita. Florisval (Ailton Graça), que estará no local para dar apoio à mulher, tentará acalmá-la, mas ela seguirá com o ataque.

“Eu sei muito bem o que eu estou falando. Essa garota é uma egoísta, só pensa nela. Vive metendo o meu filho em roubada. Escuta aqui, se o Jonatas ficar bem, você vai sumir para sempre da vida dele, está escutando bem. Eu estou falando sério”, berrará a boleira.

Eliza ficará em estado de choque com a situação e não conseguirá nem revidar. Mais tarde, o médico aparecerá para informar que Jonatas precisará de um transplante de fígado. A modelo se oferecerá para doar e dará a maior prova de amor a Jonatas. As cenas irão ao ar a partir da próxima terça (6).

O último capítulo de Totalmente Demais está marcado para o dia 9. Exibida entre 2015 e 2016, a trama protagonizada por Marina Ruy Barbosa será substituída pela reprise de Haja Coração (2016).

A Globo optou por reexibir as histórias desde que teve de paralisar as gravações de Salve-se Quem Puder devido à pandemia do coronavírus. O . traz diariamente o resumo do capítulo do folhetim, além de spoilers do que vai rolar na trama das sete.

