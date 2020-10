Mais de um mês depois de Maria Zilda Bethlem dizer que Maitê Proença gostava muito de dinheiro e que cobrava para participar de lives, a atriz “acusada” rebateu as declarações e falou que a colega de trabalho “se tomou de ódio” porque não teve o seu pedido de entrevista atendido.

“Ela tem feito algo construtivo ou apenas difamado a vida de quem sempre a ajudou? Eu não pude atendê-la quando me convidou para uma live, e ela se tomou de ódio. Ou então foi mordida por um cachorro bravo. Vai saber”, ironizou Maitê em entrevista publicada pela revista Veja Rio nesta sexta (16).

Em 14 de setembro, Maria Zilda conversava com Carolina Ferraz durante uma de suas lives com artistas no Instagram, quando a apresentadora do Domingo Espetacular elogiou o fato de Maitê doar a renda de uma peça virtual para funcionários de teatro.

“Acho muito difícil, porque a Maitê gosta muito de dinheiro. Inclusive, ela só faz live se pagarem”, soltou, deixando Carolina surpresa. “Não estou criticando, nem julgando. Ela tem o direito. Cada um faz o que gosta da sua vida. Esse é um direito que ninguém pode te tirar”, ponderou a veterana em seguida.

Diante da declaração, a funcionária da Record defendeu o projeto teatral. “Independentemente de ser por dinheiro ou sem dinheiro. No caso específico dessa peça, eu soube que a renda estava, sim, sendo revertida”, declarou.

Dias depois, em uma entrevista para o canal de Antonia Fontenelle no YouTube, Maria Zilda explicou que Maitê não foi cobrar satisfações porque “é chique” e que o comentário só foi feito porque era verdade mesmo, não um juízo de valor ou um “falar mal”.

“Ela [Maitê] é muito gentil, educada, mas a única coisa que aconteceu foi que eu liguei para ela, como liguei para 80 atores, e nenhum deles me mandou ligar para a secretária. Ela mesma falou que só faz quando pagam, a não ser para divulgação porque está transformando os livros em e-book. Me deu uma explicação e pronto”, ponderou a veterana em vídeo divulgado em 19 de setembro.