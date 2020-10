Eleições 2020: saúde é o tema mais falado no Twitter

Na primeira semana do período eleitoral, entre os dias 28 de setembro e 4 de outubro, a hashtag #Eleições2020 inundou o Twitter e o tema mais falado na rede social foi saúde. Diante do cenário pandêmico atual, não é nenhuma surpresa que este tópico esteja rondando a mente da população.

Aliás, este foi justamente o segundo assunto mais debatido entre os usuários do Twitter: a covid-19. Na sequência, educação, economia, direitos humanos, questão ambiental, corrupção, violência, habitação e desemprego, fecham a lista dos dez mais comentados.

Corrupção em alta

Desde o dia primeiro de janeiro de 2020 até 27 de setembro, que foi o último dia antes do lançamento oficial das campanhas no Brasil, o tema corrupção foi o mais comentado pelos brasileiros na plataforma. Novamente, em segundo lugar vem o tópico covid-19, seguido por economia, direitos civis, saúde e questões ambientais.

Debates eleitorais

Imagem dos onze candidatos de São Paulo durante o primeiro debate realizado pela BandFonte: UOL/Reprodução

Essas discussões foram ainda mais incentivadas na última quinta-feira (01), quando a TV Bandeirantes exibiu os debates eleitorais para todo o país. Durante o evento, os internautas interagiram no Twitter, colocando a hashtag #debatenaband no topo.

Tópicos debatidos

No primeiro debate dos candidatos do estado de São Paulo, o Twitter foi inundado de posts sobre economia, habitação, mobilidade e transporte, educação, saúde, direitos humanos, desemprego, violência, corrupção e, mais uma vez, sobre a pandemia.

Durante o primeiro debate no Rio de Janeiro, grande parte desses assuntos também estavam presentes, com diferencial para o tema política — debatido pelos usuários não só no período eleitoral, mas durante todo o ano.