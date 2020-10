Concentração será na Pça. São Judas Tadeu a partir das 16h

Neste sábado, 17 de outubro, a partir das 16h, haverá uma grande caminhada da coligação “Penedo Daqui pra Frente”, que tem como candidato a prefeito, Ronaldo Lopes, e a vice-prefeito, João Lucas. A concentração ocorrerá na Praça São Judas Tadeu ( que fica em frente ao posto Ipiranga).

A presença do governador de Alagoas, Renan Filho, foi confirmada pela assessoria e caminhará com Ronaldo e João Lucas pelas ruas de Penedo.

PERCURSO

Com a concentração na referida praça, a caminhada passará por diversas ruas de Penedo até chegar no Gabriel, onde ocorrerá um comício com alguns candidatos a vereador e também com a fala do candidato a prefeito, vice e é claro, do Governador de Alagoas.

PREVENÇÃO AO COVID

A organização pede para que as pessoas que participem deste ato político tomem todas as medidas preventivas ao COVID-19, como o uso de máscara, álcool em gel e etc.