Elenco de GLOW se despede da série, mas pede por filme para fechar saga

A Netflix surpreendeu não só os fãs, mas também toda a produção da série GLOW ao cancelar o programa mesmo depois de já ter confirmado a renovação para a 4ª e última temporada.

Com a notícia, atores e atrizes da série foram às redes sociais se despedir do programa. No entanto, o ator Marc Maron, parece não estar disposto a dar adeus à série GLOW.

Ele postou um vídeo nas redes sociais no qual pediu para a Netflix a oportunidade de a história ser finalizada em um filme para a Netflix. “Por que você não dá aos produtores, aos escritores e ao elenco a oportunidade de terminar a história em um filme? Acho que seria a melhor coisa”, disse Maron.

Assista ao vídeo, que foi compartilhado por outra estrela da série, Kate Nash:

O ator chegou a comentar que a produção já havia gravado 2 episódios e meio da 4ª temporada quando as gravações foram interrompidas pela pandemia.

A atriz Betty Gilpin, que interpreta a personagem Debby, se despediu da série através do site Vanity Fair. “Foi o melhor trabalho que já tive. Aparentemente, GLOW, em termos de números, realmente atraiu homens e mulheres, que, no que me diz respeito, são o coração pulsante das artes e a razão para continuar acordando”.

Alison Brie postou sua despedida em seu perfil no Instagram. “Sentirei falta disso… Sempre grata à minha família GLOW por mudar minha vida para sempre”.

Kate Nash postou uma foto dela mesma chorando, acompanhada do texto: “GLOW foi cancelada devido ao Covid. Maldito 2020. Um soco no meu coração. Tínhamos roteiros, fantasias, cenários”.

As três temporadas de GLOW estão disponíveis na Netflix.