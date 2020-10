Elenco de Star Wars irá retornar para Especial de Natal LEGO

O Especial de Final de Ano LEGO Star Wars irá contar com a participação de Kelly Marie Tran, Billy Dee Williams e Anthony Daniels reprisando seus personagens na animação. Eles irão dublar Rose Tico, Lando Calrissian e C-3PO, respectivamente.

O trio se junta com o elenco de Star Wars: The Clone Wars, que conta com Matt Lanter (Anakin Skywalker), Tom Kane (Yoda, Qui-Gon Jinn), James Arnold Taylor (Obi-Wan Kenobi) e Dee Bradley Baker (clone troopers). O especial conta com direção de Ken Cunningham e roteiro assinado por David Shayne.

Também foi divulgado um novo cartaz do filme.

Cartaz oficial da nova aventura animadaFonte: Disney/Divulgação

A nova animação irá fazer referências ao spin off lançado em novembro de 1978, e considerado até hoje a pior obra do universo Star Wars. De acordo com a sinopse oficial, “Rey e BB-8 partem em uma missão para obter um mais conhecimento da Força, mas sua visita a um misterioso Templo Jedi os faz viajar através do tempo e do espaço. Rey interage com Luke Skywalker, Darth Vader, Obi-Wan Kenobi, Yoda e outros personagens em alguns momentos amados da franquia, enquanto tenta voltar a tempo para celebrar o Dia da Vida com seus amigos no planeta natal de Chewbacca, Kashyyyk”.

O Especial de Final de Ano LEGO Star Wars vai estrear no Disney+ em 17 de novembro, mas a data ainda não foi confirmada para o Brasil.

