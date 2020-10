Elenco não concorda com redução de até 30% dos salários e espera por nova proposta

O Barcelona prepara um plano de redução de salários que afetará todas as esferas do clube, mas não conta com a aprovação dos jogadores do elenco principal e nem do time B.

Segundo apuração da ESPN, a posição dos atletas é de desacordo à proposta do Barça. Após consultas a um advogado trabalhista, o elenco deve se posicionar contra a redução salarial por meio de um burofax.

As negociações para reduzir os salários do clube já existem há dias, lideradas pelo presidente Josep Maria Bartomeu e também Òscar Grau, diretor geral do Barça. Mas até agora não há um posicionamento oficial da entidade.

“Os jogadores sabem das intenções do clube, mas, até que seja formada uma mesa de negociação, não conhecem a fundo os detalhes”, confirmou à ESPN uma fonte ligada ao assunto, reconhecendo a preocupação que existe entre os funcionários do clube sobre o assunto.

Josep María Bartomeu, presidente do Barcelona, durante jogo da Euroliga de basquete Getty

A redução salarial pretendida pelo Barcelona é de 20% a 30% e atinge não apenas o futebol, mas o clube como um todo. Os jogadores, por entenderem que se traram de profissionais diferentes dos demais trabalhadores, gostariam de uma negociação paralela, com condições diferentes.

Enquanto não chega a um consenso, o Barcelona trabalha para diminuir gastos em outros departamentos. Segundo balanço divulgado pelo clube, houve prejuízo de 115 milhões de euros (R$ 761 milhões) desde o início da pandemia de COVID-19, em março, o que afetou o orçamento culé.