Elétricos da Audi terão faróis de LED que, na verdade, são projetores

Já que reinvenção é a palavra de ordem do mercado automotivo, a Audi decidiu apostar em um diferencial inédito para o lançamento de dois SUVs elétricos: faróis LED com projetores de imagens. As novidades, que são aprimoramentos da tecnologia Digital Matrix LED, chegam com as versões de 2021 do e-tron e do e-tron Sportback e, de acordo com a fabricante, esta é a primeira vez na História em que soluções do tipo são produzidas em massa.

Cinco tipos de projeção estão programados para o equipamento, composto por 1,3 milhão de microespelhos que emitem minúsculas partículas de luz únicas ou luz adaptável. Mensagens diferentes de boas-vindas ou de despedida estão entre eles, “cada uma com gráficos de movimento exclusivos e texto selecionado por meio de um display touchscreen MMI do veículo”, conta a empresa.

As possibilidades, por enquanto, dependem da região em os carros serão comercializados – sendo liberadas em sua totalidade apenas na Europa. Motoristas dos Estados Unidos, devido à regulamentação local, contarão apenas com duas delas, mas a Audi garante que está fazendo de tudo para contornar essa situação, assim como promete lançar ainda mais opções no futuro.

Tecnologia de ponta

Entre as funcionalidades dos novos faróis Digital Matrix LED, um “carpete leve” de 50 metros pode ser projetado para manter a luz dentro da faixa do motorista e é estendido para a esquerda ou direita quando se muda de posição, ajudando a evitar um efeito “ofuscante” para o tráfego em sentido contrário. Além disso, a emissão de um feixe baixo de luz curvo pode ajudar a iluminar pessoas ou objetos ao lado da estrada que de outra forma seriam difíceis de se detectar.

Por fim, com o item opcional, setas de luz no solo orientam a pessoa atrás do volante a manter os pneus do SUV dentro da faixa em que estiver. Aqueles que ficaram interessados já podem reservar suas unidades dos EVs desde já.