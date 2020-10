Eliminação de Carol faz Stéfani suspeitar de Luiza; entenda · .

A eliminação de Carol Narizinho em A Fazenda 12 fez com que Stéfani Bays começasse a suspeitar da opinião do público sobre Luiza Ambiel. Nesta sexta-feira (16), em conversa com Victória Villarim, a ex-MTV desabafou sobre a briga com a atriz e disse que a eterna musa da Banheira do Gugu “soltou veneno” ao fofocar as críticas dos peões para Biel.

“Duas pessoas grudadas na Luiza saíram, tem alguma coisa errada”, opinou Stéfani. A bailarina questionou quem era o outro eliminado, e a influenciadora respondeu que se referia a JP Gadêlha. “Eu sonhei, será que a Luiza tá certa? Será que a Tays [Reis] tá errada?”, complementou.

Durante o diálogo, a ex-De Férias com o Ex comentou a sua leitura do jogo sobre a saída da ex-panicat: “Pode ter certeza que a Carol não saiu por muito, ela saiu por pouco. Se tava disparado assim, quase 1 bilhão de votos, é porque tava assim [com uma variação no resultado]”.

“Você acha que ela ter saído foi a questão do casal [Biel e Tays], não foi de postura nossa?”, perguntou a bailarina. Stéfani explicou que competir no voto popular com um par romântico enfraqueceu Carol e destacou que o seu posicionamento contrário à dona do hit Paredão Metralhadora também pode ter favorecido a eliminação da amiga.

Ao relembrar a briga com Luiza, a influenciadora digital criticou novamente a postura fofoqueira da atriz e avisou: “Não quero conversar com ela. É que nem eu falei para a Tays e vou falar para ela: ‘Você no seu quadrado, e eu no meu’. Cada uma no seu espaço e se respeita”.

“Quando a pessoa me faz mal, eu nem toco mais no nome dela. Mas isso me chateou porque as pessoas já vinham falando, e eu pagando para ver. Eu vi com os meus olhos o que ela fez. Não acho certo, não gostei do que ela falou, achei péssimo, achei que aquilo foi soltar veneno e fazer intriga”, concluiu Stéfani.

Confira o vídeo:

Saiba tudo que acontece em A Fazenda com o podcast O Brasil Tá Vendo

Ouça “#13 – Quem são os protagonistas de A Fazenda 12?” no Spreaker.