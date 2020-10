Eliminatórias sul-americanas para a Copa de 2022 começam nesta quinta: veja datas e formato

Seis meses e meio depois do que era inicialmente previsto, as seleções sul-americanas começam a definir quais serão as representantes da Conmebol na Copa do Mundo de 2022.

Os melhores vídeos, entrevistas exclusivas, as grandes análises e as últimas notícias do mundo dos esportes. TUDO no ESPN.com.br! Clique e veja!

A primeira rodada das eliminatórias estava marcada para o fim de março, mas os jogos acabaram adiados por conta da pandemia do coronavírus, e o início da competição – sem presença de torcedores nos estádios – ficou para esta quinta-feira.

Paraguai e Peru abrem a disputa, às 19h30 (de Brasília), no estádio Defensores del Chaco; o Uruguai recebe o Chile, às 19h45, no Centenário; e, por fim, a Argentina encara o Equador, às 21h30, em La Bombonera.

2 Relacionado

A mudança também impactou no final das eliminatórias, sendo que a rodada derradeira ficou para o fim de março de 2022 e não mais o meio de novembro de 2021. Com isso, o intervalo entre o começo e o término da competição acabou encurtado em pouco mais de dois meses.

Já no formato de disputa, nenhuma novidade. As dez seleções enfrentam-se em turno e returno, com as quatro primeiras se classificando diretamente para o torneio, que será excepcionalmente realizado em novembro e dezembro, por conta das altas temperaturas do Catar no meio do ano.

O quinto colocado irá para a repescagem, que está marcada para junho de 2022.

Lionel Messi, Neymar e Luis Suárez Getty Images – Montagem ESPN

Brasil, Argentina, Peru, Colômbia e Uruguai foram os representantes sul-americanos no Mundial de 2018, com brasileiros e uruguaios conseguindo as melhores campanhas ao irem até as quartas, um estágio à frente do que conseguiram argentinos e colombianos. Os peruanos, em seu retorno após 36 anos, caíram na fase de grupos.

Chile e Equador ficaram de fora após terem disputado a Copa em 2014; a ausência do Paraguai se dá desde 2010, quando foi quadrifinalista; a Bolívia não participa desde 1994; já a Venezuela é a única seleção da Conmebol que jamais disputou o torneio.

play 0:14 Via Twitter @CBF_Futebol | Brasil estreia nas Eliminatórias Sul-Americanas nesta sexta contra a Bolívia

Eliminatórias sul-americanas

Início: 8 de outubro de 2020

Término: 29 de março de 2022

Classificados: quatro seleções vão diretamente; a quinta colocada disputará uma repescagem

Número de rodadas: 18

Copa do Mundo de 2022

Início: 21 de novembro de 2022

Término: 18 de dezembro de 2022

Motivo de ser no fim do ano: altas temperaturas no verão no Catar (que ocorre na metade do ano)

Número de participantes: 32

play 0:11 Via Twitter @CBF_Futebol | Astro da seleção brasileira já tentou dar as ‘boas-vindas’ ao garoto de 20 anos

1ª rodada das eliminatórias

Quinta-feira (8/10)

Sexta-feira (9/10)

2ª rodada das eliminatórias

Terça-feira (13/10)