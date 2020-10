Eliza derruba inimigos e dá surra de lágrimas · .

Eliza (Marina Ruy Barbosa) triunfará no final de Totalmente Demais e derrubará seus inimigos. Na última semana da novela das sete da Globo, a protagonista verá Dino (Paulo Rocha) apodrecer na cadeia e Carolina (Juliana Paes) ser condenada pela tramoia no Uruguai. Até Leila (Carla Salle) se acertará com a ruiva. A protagonista ainda causará uma surra de lágrimas ao se despedir da família e ir morar em Paris.

Na trama de Rosane Svartman e Paulo Halm, a filha de Gilda (Leona Cavalli) passou por poucas e boas até ganhar o concurso da Garota Totalmente Demais e atingir o sucesso como modelo.

Assediada pelo padrasto no início do folhetim, a ruiva ainda terá um último embate com o mau-caráter. O vilão invadirá o quarto da enteada e a aterrorizará. Ela será salva por Jonatas (Felipe Simas), que acabará sendo esfaqueado por Dino. Após o ataque, o crápula será preso e ficará em uma cela lotada e fedorenta.

Com o fígado dilacerado, o ex-ambulante precisará de um transplante, e Eliza será a doadora do órgão. A atitude da ex-rival comoverá Leila, que parabenizará a protagonista pelo gesto de generosidade.

A herdeira de Germano (Humberto Martins) ainda acertará as contas com Carolina na quarta (7). A jornalista dopou a jovem modelo e tirou fotos da ruiva dormindo com Rafael (Daniel Rocha) para simular uma traição e atingir Arthur (Fabio Assunção). A irmã de Dorinha (Samantha Schmütz) e o fotógrafo serão condenados a prestar serviços comunitários.

Desfecho feliz

Após ver todos os inimigos pagando pelo que fizeram, a personagem de Marina Ruy Barbosa sairá de queixo erguido e se preparará para sua nova vida em Paris.

A mocinha ainda será surpreendida por Jonatas no aeroporto. Arthur desistirá de acompanhar a modelo na viagem e pedirá para que o rapaz vá com ela. Eliza, então, terá o final feliz ao lado de seu “sapo” na Europa.

Exibida entre 2015 e 2016, Totalmente Demais será substituída pela reprise de Haja Coração (2016) a partir da próxima segunda-feira (12).

A Globo optou por reexibir as histórias desde que teve de paralisar as gravações de Salve-se Quem Puder devido à pandemia do coronavírus. O . traz diariamente o resumo do capítulo do folhetim, além de spoilers do que vai rolar na trama das sete.

Mocinhos ficam juntos em Paris no final da trama

Segunda, 5/10 (Capítulo 163)

Florisval e Rosângela se casam. Gilda promove uma festa de despedida para Eliza no Flor do Lácio e avisa à filha que Dayse e Carlinhos dormirão com ela na casa de Hugo. Maurice aposta Stelinha em um jogo de azar. Arthur vê Carolina preocupada com Gabriel e oferece ajuda à ex. Arthur leva Carolina e Gabriel para o hospital.

Maurice tenta atrapalhar os planos de Stelinha. Rosângela se sente culpada por mentir para os filhos. Carolina revela a Arthur que Gabriel é soropositivo. Rosângela esquece a panela no fogo e causa um incêndio. Florisval e Rosângela se desesperam. Arthur e Carolina se despedem.

Terça, 6/10 (Capítulo 164)

Leila diz a Rafael que não terá romance entre eles. Jonatas vai até a casa de Eliza para fazer uma surpresa. Dino planeja sequestrar Eliza e invade o quarto da menina. Jonatas leva uma facada ao defender Eliza de Dino. Jonatas é levado para o hospital desacordado.

Rosângela culpa Eliza pelo esfaqueamento de Jonatas. Rosângela é hostil com Eliza, e Germano consola a filha. Dino descobre que Peçanha também foi preso. Fabinho perdoa Cassandra. O médico afirma que a situação de Jonatas é grave.

Quarta, 7/10 (Capítulo 165)

Eliza decide doar seu fígado para salvar Jonatas. Rosângela se surpreende com a atitude de Eliza. Gilda se preocupa com a cirurgia de Eliza. Cida conta a Arthur que Eliza doou seu fígado para Jonatas. Arthur e Jojô vão para o hospital saber notícias de Eliza. Lili conta para Jamaica e Max sobre o esfaqueamento de Jonatas. Arthur vê Eliza se declarar para Jonatas.

Rosângela visita Jonatas. Jonatas acorda da cirurgia, e Rosângela revela que Eliza salvou sua vida. Arthur adia a viagem para Paris. Stelinha e Maurice embarcam para Paris. Gilda enfrenta Dino na cadeia. Leila visita Jonatas no hospital. Eliza, Carolina e Rafael aguardam o início da audiência.

Quinta, 8/10 (Capítulo 166)

Rafael e Carolina são condenados na justiça e cumprem o serviço comunitário. Eliza mostra sua cicatriz para Arthur. Leila aceita o pedido de namoro de Rafael. Eliza se despede de Cassandra e Débora. Hugo pede Gilda em casamento. Lili e Germano se despedem de Eliza. Rafael e Leila chegam ao aeroporto. Eliza visita Jonatas no hospital. Eliza aguarda Arthur no aeroporto.

Arthur pede para conversar com Jonatas antes da viagem. Jeniffer e Bola cantam no churrasco de Maristela. Eliza se preocupa com o atraso de Arthur. Jonatas surpreende Eliza no aeroporto e viaja para Paris com a amada. Eliza faz sessão de fotos em Paris. Hugo ajuda Carlinhos com o dever de casa. Carolina e Dorinha curtem a praia com a família. Carolina leva um susto na praia.

Sexta, 9/10 (Capítulo 167)

Arthur revela a Carolina que desistiu da viagem. Lili e Germano descobrem o sexo do bebê. Lu se emociona com exposição de Jamaica em sua homenagem. Cassandra posa para fotos. Max pede a ajuda de Fernando para superar seu trauma. Carolina e Arthur decidem reatar e conversam sobre seu futuro.

Eliza e Jonatas passeiam por Paris. Montanha faz discurso na formatura dos alunos. Lili e Germano curtem o filho recém-nascido. Fedora intercepta Carolina na rua e se oferece para ser capa da revista Totalmente Demais. Eliza e Jonatas conhecem a cantora Gabrielle Aplin e celebram o amor em Paris.

Sábado, 10/10

Reprise do último capítulo.

