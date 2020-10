Eliza enfrenta último desafio e fica com alma arrepiada · .

Eliza (Marina Ruy Barbosa) ainda enfrentará um desafio no final de Totalmente Demais. A protagonista da novela das sete da Globo se desesperará com o sumiço de Arthur (Fabio Assunção) na hora do voo para Paris e ficará arrepiada “até a alma” diante da possibilidade de ter que viajar sozinha. Porém, o agente aparecerá e mudará o futuro da modelo em um estalar de dedos.

Nas cenas que irão ao ar nesta quinta (8), a ruiva aparecerá se despedindo de parentes e amigos. Antes de embarcar, no entanto, ela ainda fará uma visita a Jonatas (Felipe Simas) no hospital. Os jovens decidirão manter um namoro à distância no período em que a mocinha passar fora do país.

Na sequência, a personagem de Marina Ruy Barbosa irá para o aeroporto e terá de ficar esperando –e muito– pelo dono da Excalibur. Depois de um tempo, a herdeira de Germano (Humberto Martins) começará a se preocupar com o atraso de Arthur.

Os familiares da ruiva até a incentivarão a embarcar sem o loiro, mas ela preferirá aguardar mais um pouco porque tem medo de encarar a vida na capital francesa sozinha.

Após uma longa espera, o pai de Jojô (Giovanna Rispoli) aparecerá no local com uma expressão tensa. “Até que enfim, né? Achei que você não ia mais”, afirmará a filha de Gilda (Leova Cavalli). “Eu não vou mais. Eu desisti de ir”, disparará o dono da agência de modelos. A mocinha ficará confusa, e ele continuará: “Quem vai é ele”.

O personagem de Felipe Simas, então, entrará em cena e surpreenderá a todos. A ruiva pedirá para que o agente explique o que está acontecendo. “Eu queria realmente ir pra Paris com você. Mas quando eu vi vocês dois no CTI [Centro de Terapia Intensiva] do hospital, eu mudei de ideia. Ali me caiu uma ficha. Eu vi vocês juntos, o que vocês fizeram um pelo outro”, discursará Arthur.

A última chamada do voo será anunciada, e o amado de Carolina (Juliana Paes) mandará os jovens irem. Jonatas questionará se a “ruivinha” quer mesmo que ele vá com ela. “É tudo que eu mais quero”, responderá a garota.

A emoção tomará conta da despedida de Eliza. “Essa foi a coisa mais bonita que você já fez por mim”, dirá a protagonista ao empresário antes de embarcar. Em seguida, a modelo e o ex-ambulante aparecerão no avião em clima de romance.

No último capítulo do folhetim de Rosane Svartman e Paulo Halm, que será exibido nesta sexta-feira (9), a protagonista aparecerá fazendo algumas sessões de fotos na capital da França e comentará sobre a saudade que sente da família e amigos. A mocinha e o amado vão passear pela Cidade Luz e trocarão juras de amor no final da trama.

