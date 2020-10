Eliza perde a paciência e expulsa Jonatas e Arthur de sua vida · .

Eliza (Marina Ruy Barbosa) perderá a paciência no capítulo deste sábado (3) de Totalmente Demais. A ruiva se cansará das discussões entre Jonatas (Felipe Simas) e Arthur (Fabio Assunção), que estão em uma disputa acirrada para ver quem fica mais tempo com a modelo antes de ela embarcar para Paris, e os expulsará da sua frente na novela das sete da Globo.

Com a cabeça a mil por conta de tudo que está acontecendo em sua vida, como o fim do namoro, a viagem para Paris e a volta de Dino (Paulo Rocha), Eliza ainda terá que lidar com as brigas entre Jonatas e Arthur.

Trabalhando no Flor do Lácio, a filha de Gilda (Leona Cavalli) receberá a visita do ex-namorado, que irá até o restaurante para saber como ela está. Logo em seguida, o pai de Jojô (Giovanna Rispoli) chegará, e a paz da ruiva terminará de vez.

Ao dar de cara com o rival, Arthur começará a trocar farpas com o funcionário da Bastille, para desespero de Eliza, que revirará os olhos sem ser notada. Cansada da disputa entre os dois, a jovem dará seu ultimato.

“Chega! Acabou o Fla x Flu! Arthur e Jonatas, pra fora! Agora! Eu não preciso da proteção de vocês e também não preciso ficar vendo essa discussão”, sentenciará a ruiva, completando: “Se vocês querem brigar, não vai ser por minha causa. Tchau!”, dirá, eliminando os dois de sua vida.

O último capítulo de Totalmente Demais está marcado para o dia 9. Exibida entre 2015 e 2016, a trama protagonizada por Marina Ruy Barbosa será substituída pela reprise de Haja Coração (2016).

A Globo optou por reexibir as histórias desde que teve de paralisar as gravações de Salve-se Quem Puder devido à pandemia do coronavírus.

