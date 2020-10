Ellen DeGeneres coloca mansão à venda por R$ 220 milhões; veja fotos · .

Ellen DeGeneres e sua mulher, a atriz Portia de Rossi, decidiram colocar à venda a mansão em Montecito, na Califórnia, Estados Unidos, por R$ 220 milhões (US$ 39,9 milhões). Construída em 2011, a luxuosa residência, nomeada Salt Hill, conta com quatro quartos, 10 banheiros e possui vista para o mar e para as montanhas.

Combinando três lotes em nove hectares, o terreno inclui uma residência principal, uma casa de hóspedes espaçosa, cabana, um espaço para a equipe de seguranças, quadra de pickleball –esporte que combina elementos de badminton, tênis de mesa e tênis– academia e lagoa. A propriedade ainda tem uma piscina de borda infinita com vista para o oceano.

Situada em meio à natureza, próxima das montanhas, e muito arborizada, a mansão é decorada com vários objetos de madeira e tem arquitetura inspirada em Bali, ilha localizada na Indonésia, na Ásia.

A propriedade foi comprada por Ellen e Portia por R$ 150 milhões (US$ 27 milhões) há cerca de um ano. Um dos motivos da venda da residência pode ser a insegurança, já que o local foi invadido por assaltantes em julho deste ano, e, segundo relatos da imprensa americana, a apresentadora de TV e a mulher estavam em casa no momento do assalto.

Veja algumas fotos da mansão de Ellen DeGeneres na Califórnia: