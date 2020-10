Elton Arábia foca em grande ano no Al Hamriyah e espera fazer história

O meia-atacante Elton Arábia, ex-Corinthians e CRB, que passou os últimos dez anos na Arábia Saudita, fechou com o Al Hamriyah, dos Emirados Árabes, e já projetou uma grande temporada com a camisa do clube. Segundo o jogador, sua meta é construir uma história de títulos e boas exibições no clube.

– Estou muito motivado com esse projeto e focado em construir a minha história no clube e no país. Vou trabalhar muito para que essa temporada seja de grandes conquistas para todos no clube. Sem dúvida, estou confiante no projeto e espero que os próximos meses sejam bons para todos – disse.

Segundo o atleta, a meta do clube é conquistar o acesso esse ano.

– Vamos lutar para que a equipe possa estar na primeira divisão na próxima temporada. O grupo tem potencial e vai se dedicar ao máximo por isso.