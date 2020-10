Em 35º jogo em sequência no Santos, Pituca assume: ‘Sou fominha mesmo’

Pituca fez seu 35º jogo em sequência pelo Santos na noite deste sábado, na vitória sobre o Coritiba por 2 a 1, no Couto Pereira, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. E apesar do desgaste, o volante confessa que “é fominha mesmo”.

– A gente veio de uma derrota em casa, de 12 jogos sem perder. Conversamos bastante, sabíamos da importância desse jogo. Me cuido muito, falam que eu sou fominha, sou mesmo. Quero jogar – disse após o jogo.

O volante também comentou a provável saída de Soteldo ao Al Hilal, da Árabia Saudita. Segundo o técnico Cuca, o último jogo do venezuelano ocorreu neste noite, porém, Pituca desconversou.

– A gente deixa com a diretoria. É um grande jogador, se for, que vá com Deus, nos ajudou bastante, que seja feliz nesse time. Ainda não se despediu da gente, quem sabe agora, já que o Cuca confirmou – finalizou.