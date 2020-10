Em A Força do Querer, Joyce descobre traição e surta; saiba como será · .

Joyce (Maria Fernanda Cândido) finalmente descobrirá que Eugênio (Dan Stulbach) lhe trai com Irene (Débora Falabella) em A Força do Querer. A dondoca irá ao apartamento da arquiteta e verá alguns itens do marido espalhados na cama, como gravatas, bilhetes românticos e roupas. A mãe de Ruy (Fiuk) surtará com o golpe baixo e botará o advogado para fora de casa aos gritos.

As cenas estão previstas para irem ao ar nos próximos capítulos do folhetim de Gloria Perez. A mãe de Ivana (Carol Duarte) desconfiará de que Shirley (Michelle Martins) seja a amante do marido. A ex-namorada de Dantas (Edson Celulari) será até linchada na rua por Ruy.

No entanto, a verdade virá à tona. Irene ligará para madame e a fará ir até seu apartamento. Chegando lá, Joyce verá algumas roupas do marido e um bilhete romântico para a arquiteta assinado por ele.

A dondoca ficará transtornada e passará algumas horas vagando sem rumo pela rua. Ao chegar em casa, ela dará de cara com Eugênio e fará questão de escancarar sua descoberta. “Eugênio, sai daqui agora! Nunca mais me digira a palavra, sai da minha vida!”, gritará a patroa de Zu (Cláudio Mello).

Pelo tom da conversa, ele entenderá que a mulher descobriu que Irene é a sua amante: “Me ouve, pelo menos!”, suplicará. Mas Joyce não dará ouvidos ao marido e continuará berrando de ódio.

“Não vou ouvir nada, eu já sei de tudo. De todas as pessoas que você poderia ter tido um caso, nenhuma me magoaria tanto”, confessará, com lágrimas nos olhos. A socialite continuará seu monólogo de desabafo e acusará o galã de ter deixado que ela fizesse amizade com a vigarista.

“Eu falei para você se afastar dela!”, retrucará o homem, perplexo com o descontrole da madame. “Pra quê? Pra ficar mais cômodo pra você me trair?”, berrará Joyce. Depois, ela elencará todas as coisas do marido que viu no apartamento de Irene.

“Não vai ter chance nenhuma, você não me deu nenhuma chance e você também não vai ter. Sai daqui”, gritará a concunhada de Silvana (Lilia Cabral). Eugênio até tentará acalmar a mulher, mas não terá sucesso. Joyce pegará um vaso de cerâmica e atirará em direção ao marido infiel. Ele será expulso da casa dos Garcia.

Zum e Eugênio se esquivam do vaso

A Força do Querer é uma trama escrita por Gloria Perez e que foi ao ar originalmente em 2017. Por causa da pandemia da Covid-19, a Globo reapresenta a história no horário nobre enquanto grava os capítulos finais de Amor de Mãe com novos protocolos de segurança. O folhetim de Manuela Dias só voltará ao ar no ano que vem.

Além dos spoilers, confira os resumos da novela das nove que são publicados diariamente pelo ..

Saiba tudo que vai rolar nos próximos capítulos das novelas com o podcast Noveleiros

Ouça “#32 – Espião e crush do passado assombram Flor do Caribe!” no Spreaker.

Inscreva-se no canal do .no YouTube e assista a vídeos com revelações do que vai acontecer em A Força do Querer e outras novelas.