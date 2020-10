Em alta! Flamengo renova vínculo de Ramon, promessa da lateral esquerda

A primeira postagem desta terça-feira nas redes sociais do Flamengo foi para empolgar o torcedor. O clube anunciou a renovação de contrato do lateral-esquerdo Ramon até dezembro de 2025 – o vínculo anterior expiraria em abril de 2024. A multa rescisória do jovem está na casa dos 50 milhões de euros (aproximadamente R$ 331 milhões).

Ramon, de 19 anos, assinou o seu vínculo junto à sua mãe, a Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, e aos empresários Ulisses Jorge e Danilo Oliveira. Ulisses, aliás, comentou a respeito do feito de seu promissor cliente:

– O Ramon é merecedor de tudo que vem acontecendo em sua vida. Um menino trabalhador, profissional e que sabe muito bem o tamanho da responsabilidade que é jogar no Flamengo. A gente busca sempre o melhor para o atleta e ficamos felizes com o reconhecimento do clube. Ramon é centrado, busca evoluir a cada dia, e vai dar muitas alegrias a essa torcida – falou o agente Ulisses Jorge.

Ramon assinou até o fim de 2015 (Foto: Arquivo pessoal)

Ramon foi integrado aos profissionais na última semana de maio deste ano. Antes disso, havia mostrado serviço no Campeonato Carioca deste ano, quando o grupo principal ainda estava de férias. Titular em quatro jogos pela equipe principal, se destacou no posto de Filipe Luís e, inclusive, deu duas assistências. Ele entrou em campo contra Macaé, Vasco, Volta Redonda e Fluminense.

Já depois, atuou em cinco partidas, inclusive as quatro últimas do Fla, quando foi titular contra Palmeiras (empate em 1 a 1) e Independiente Del Valle (vitória por 4 a 0). Ramon se destacou em meio a um time repleto de jovens da base, após surto de Covid-10 que assolou elenco e funcionários do clube.

Recentemente, Ramon foi sondado por Real Valladolid, da Espanha e cujo sócio majoritário é Ronaldo Fenômeno, Getafe (ESP) e Benfica, que, de acordo com a imprensa portuguesa, o monitora para iniciar as tratativas pela sua contratação em uma “perspectiva de negócio de médio/longo prazo”.

O Flamengo, com a renovação e valorização de Ramon, se blinda quanto à joia.