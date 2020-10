Em alta, Flor do Caribe bate recorde e humilha Novo Mundo no Ibope · .

A reprise de Flor do Caribe encerrou a sua quinta semana de exibição na Globo com recordes e um desempenho que expõe o fracasso de Novo Mundo, sua antecessora no horário. Na sexta-feira (2), a trama protagonizada por Grazi Massafera registrou 20,3 pontos e teve o seu melhor ibope nesse dia da semana.

No dia seguinte, sábado (3), o folhetim anotou 20,7 de média e também superou as médias anteriores dos capítulos exibidos no fim de semana. Flor do Caribe ainda bateu o seu recorde geral no episódio de terça-feira (29), quando anotou 23,4 pontos –mais visto do que 130 capítulos de Novo Mundo.

Com os recordes, a quinta semana de Flor do Caribe terminou com 21,1 pontos de média e foi a melhor da “edição especial” da novela das seis.

Confira abaixo as audiências de 2 de outubro na Grande São Paulo:

Média do dia (7h/0h): 14,9 Bom Dia São Paulo 8,0 Bom Dia Brasil 7,8 Encontro com Fátima Bernardes 6,1 SP1 10,2 Globo Esporte 10,7 Jornal Hoje 10,1 Sessão da Tarde: A Hora do Rush 3 11,8 Laços de Família 16,1 Malhação 16,9 Flor do Caribe 20,3 SP2 23,0 Totalmente Demais 30,4 Jornal Nacional 27,7 A Força do Querer 27,0 Globo Repórter 21,8 S.W.A.T. 14,8 Jornal da Globo 10,5 Conversa com Bial 7,5 Jogo de Espiões 5,7 Corujão 1: Missão Marte 4,7 Corujão 2: Casa de Areia 3,6 Média do dia (7h/0h): 6,1 Balanço Geral Manhã (média das 5h-8h45) 2,6 Balanço Geral Manhã (rede) 2,1 Balanço Geral Manhã (local) 4,1 Fala Brasil 4,0 Hoje em Dia 5,2 JR 24H (manhã) 4,5 Balanço Geral SP 7,5 Escrava Mãe 4,6 Os Mutantes – Caminhos do Coração 3,5 JR 24H (Tarde 1) 3,4 Cidade Alerta 6,5 JR 24H (Tarde 2) 6,0 Jornal da Record 6,3 Amor Sem Igual 6,2 Jesus 6,6 A Fazenda 12 11,6 Top Chef (final) 7,6 JR 24H (madrugada) 5,2 Inteligência e Fé 2,0 Fala que Eu te Escuto 1,0 Igreja Universal do Reino de Deus 0,6

Média do dia (7h/0h): 5,4 Primeiro Impacto 3,9 Bom Dia & Cia 5,7 Triturando 4,4 Casos de Família 4,7 O Que a Vida me Roubou 5,8 Quando me Apaixono 6,9 SBT Brasil 5,1 Roda a Roda 7,5 Cupom Premiado Baú 7,9 Chiquititas 7,0 Cúmplices de um Resgate 5,9 Programa do Ratinho 4,6 Tela de Sucessos: Férias Frustradas 5,6 The Noite 4,4 Operação Mesquita 2,9 Roda a Roda (reapresentação) 2,4 Triturando (reapresentação) 2,2 SBT Brasil (reapresentação) 2,3 Longmire – O Xerife 2,2

