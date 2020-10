Em alta, garotada do São Paulo é aposta de Diniz para o Choque-Rei

O São Paulo tem uma missão ingrata neste sábado: encarar Palmeiras no Allianz Parque, se consolidar como uma das principais forças no Campeonato Brasileiro, e quebrar o tabu na casa do rival. Para isso, o Tricolor vai apostar nos garotos formados em Cotia – receita que deu certo no meio da semana e será repetida pelo técnico Fernando Diniz no Choque-Rei.

Quarto colocado na tabela do Brasileirão, o São Paulo está longe de viver seu melhor momento na temporada. Na semana passada, o clube foi eliminado da Copa Libertadores de forma precoce, ainda na fase de grupos, e a pressão externa exercida em cima de Fernando Diniz, Raí – diretor de futebol – e Alexandre Pássaro (gerente de futebol) é grande.

Neste sábado, às 19h, o Tricolor visita o Palmeiras, no Allianz Parque – onde jamais conseguiu derrotar o rival. A arma são-paulina para quebrar o tabu e retomar o bom será apostar nos jovens jogadores da base. A tendência é de que Diego Costa, Luan, Igor Gomes e Brenner sejam titulares no Choque-Rei.

Na última quarta, a equipe do Morumbi recebeu o Atlético-GO e venceu bem, por 3 a 0, com todos os gols criados e finalizados em jogadas dos atletas ‘Made in Cotia’. A juventude desses nomes combinada com a experiência de atletas como Tiago Volpi, Bruno Alves, Daniel Alves e Luciano é onde o São Paulo se apoia para surpreender o clássico.

Com 23 pontos ganhos, o Tricolor acredita que é possível se manter nas primeiras posições e seguir na cola de Atlético-MG (27), Internacional (25) e Flamengo (24) no Campeonato Brasileiro. Para isso, no entanto, precisará mostrar força em momentos-chave da temporada. O duelo diante do Palmeiras de Luxemburgo, em pleno Allianz Parque. é a oportunidade perfeita para isso.