Em alta no Muharraq, ex-Sport Everton comemora ótima fase

Principal destaque do Muharraq, o atacante Everton, ex-Marítimo e Sport, falou sobre a ótima fase que vive com a camisa do clube do Bahrein nesta temporada. Segundo o jogador, que atuou recentemente no futebol coreano, seu desejo é continuar melhorando sua produção com todos no grupo.

– Essa temporada tem sido muito especial para mim individualmente. Tenho me dedicado muito para continuar evoluindo e melhorando meus números no clube e no país. Vou manter esse ritmo forte para ajudar a todos. Espero que essa sequência da temporada seja ainda melhor para mim e para o Muharraq – disse.

Ainda de acordo com o atleta, o clube fez uma grande época neste ano.

– Faço uma avaliação positiva da temporada que fizemos. Voltamos bem após a pandemia e isso foi importante. Todos se dedicaram muito durante a época.