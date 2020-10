Em busca da regularidade no Campeonato Brasileiro, Fluminense encara o lanterna Goiás

Com muitos desfalques, o Fluminense visitará o Goiás, no estádio Hailé Pinheiro, da Serrinha, às 20h30, em partida válida pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em busca da regularidade, o Tricolor das Laranjeiras, que tem 18 pontos, tenta se aproximar do G6 da competição contra o atual lanterna, que soma apenas nove.

Para isso, é necessário corrigir erros recorrentes, que tem tirado pontos importantes ao longo do campeonato. No clássico de domingo, o time abriu o placar contra o Botafogo, mas recuou na etapa final e finalizou apenas duas vezes contra dez do adversário. A equipe só voltou a atacar de maneira efetiva após o gol de Caio Alexandre, mas não teve força para vencer.

Sendo assim, o time de Odair Hellmann voltou a oscilar dentro de uma mesma partida e deixou escapar pontos preciosos. Em determinados momentos, o Flu é intenso e efetivo, em outros recua e torna-se apático e improdutivo. Outros problemas que necessitam ser corrigidos pelo comandante tricolor são os espaços deixados nas costas dos laterais e a dificuldade da defesa nas bolas cruzadas na área.

Essa dificuldade foi acentuada no domingo, quando no segundo tempo o Botafogo levou muito perigo em cruzamentos, com a defesa não conseguindo cortar e Muriel tendo que salvar o time. Em seguida, por opção de Odair, Yago Felipe entrou no lugar de Fernando Pacheco, e a equipe perdeu velocidade nos contra-ataques e recuou ainda mais, chamando o ataque alvinegro para o seu campo.

– É uma questão de mentalidade nossa. Não devemos aceitar esse comportamento, buscar não só se defender, mas buscar o segundo e o terceiro gol, isso tem que ser uma postura nossa. Creio que aprendemos muito com isso. Saber que em alguns momentos a equipe adversária estará melhor no jogo e temos que saber nos defender e não tomar gol, para que possamos ficar mais próximos do segundo – disse Yago Felipe, em entrevista coletiva.

Além disso, o atleta falou sobre a desatenção do Tricolor das Laranjeiras e revelou que Odair tem cobrado bastante o grupo para melhorar cada vez mais. Nas próximas rodadas, serão confrontos contra dois clubes da parte de baixo da tabela: Goiás e Bahia. E uma certeza, que para avançar e se manter próximo da zona de classificação para a Libertadores 2021, o Flu não pode mais oscilar e deixar pontos para trás.

– Nós temos um grupo e um comandante que cobra muito. Se estivermos satisfeitos com a posição que estamos hoje, a tendência é cair. Nós estamos insatisfeitos que queremos cada vez mais melhorar. Temos de estar atentos. Quem quer disputar as primeiras posições, temos de cada vez mais crescer, não vacilar em jogos bobos para podermos ganhar as partidas e subir na tabela – revelou