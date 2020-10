Em busca de disputar sua 5ª Copa, Messi vai para 8º técnico diferente nas eliminatórias

Possíveis aposentadorias, algumas grandes atuações, final de Copa do Mundo, crises, quase eliminação na fase de grupos, medalha de ouro olímpica, reclamação e multa da Conmebol após eliminação na Copa América, prêmio de melhor do Mundial…

Pela seleção argentina, Lionel Messi sempre viveu uma montanha-russa. O cenário turbulência constante na alviceleste, com alguns poucos intervalos de sucesso, fica evidenciado ao se analisar a quantidade de técnicos com os quais o grande astro do futebol do país trabalhou em eliminatórias.

Desde que Messi faz parte do elenco (2005), Lionel Scaloni será o oitavo técnico a comandar o astro na competição qualificatória. No período, também houve a passagem de Sergio Batista no cargo, mas este dirigiu a seleção duas vezes campeão do mundo apenas em amistosos e na Copa América de 2011. Aliás, foi com Batista que Messi ganhou o ouro olímpico em 2008.

Scaloni assumiu o cargo em 2018, após a Copa do Mundo, e comandou a seleção em amistosos e na Copa América de 2019, competição em que os argentinos terminaram na terceira colocação. São 21 partidas ao todo, sendo 12 vitórias, cinco empates e quatro derrotas.



O maior número de trocas de treinadores da Argentina em uma única edição de eliminatórias na ‘era Messi’ foi no ciclo para a Copa de 2018, quando Gerardo Martino, Edgardo Bauza e Jorge Sampaoli passaram pelo cargo ao longo dos 18 jogos da competição.

No total, Messi disputou 45 partidas de eliminatórias e marcou 21 gols. Com ele, a Argentina terminou em segundo (2006), quarto (2010), primeiro (2014) e terceiro (2018).

Os comandados de Scaloni começam sua trajetória nas eliminatórias nesta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), recebendo o Equador em La Bombonera. Já na terça-feira, às 17h, a equipe visita a Bolívia.

Lionel Scaloni e Lionel Messi durante treino da seleção argentina Getty Images

Confira a lista de técnicos que comandou Messi em eliminatórias sul-americanas e como foram seus desempenhos na competição:

José Pekerman (10 jogos): 6 vitórias, 1 empate e 3 derrotas

Alfio Basile (10 jogos): 4 vitórias, 4 empates e 2 derrotas

Diego Armando Maradona (8 jogos): 4 vitórias e 4 derrotas

Alejandro Sabella (16 jogos): 9 vitórias, 5 empates e duas derrotas

Gerardo Martino (6 jogos): 3 vitórias, 2 empates e uma derrota

Edgardo Bauza (8 jogos): 3 vitórias, 2 empates e 3 derrotas

Jorge Sampaoli (4 jogos): uma vitória e 3 empates