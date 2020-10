Em casa, Chapecoense fica apenas no empate com o Vitória pela Série B

Em partida válida pela 16ª rodada da Série B, a Chapecoense empatou com o Vitória em 1 a 1 neste sábado. Com o resultado, os catarinenses perderam a chance de igualar a pontuação do Cuiabá na liderança da Segundona, seguindo na 2ª posição com 30 pontos.

O primeiro tempo na Arena Condá foi bastante agitado. As duas equipes conseguiram encontrar espaços e criaram boas oportunidades de abrir o placar, mas foram os donos da casa que saíram na frente. Aos 23 minutos, Anselmo Ramon lançou na esquerda para Paulinho Moccelin, que bateu rasteiro e inaugurou os marcadores no confronto.

O empate Rubro-Negro veio somente aos 15 do segundo tempo, quando Juninho Quixadá foi derrubado por Felipe Garcia na área e o juiz marcou pênalti. Thiago Carleto deslocou João Ricardo na cobrança e anotou o gol dos visitantes. No decorrer da etapa, os dois times continuaram pressionando em busca do gol da vitória, mas o placar permaneceu igualado até o final.