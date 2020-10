Em contraprova, jogador dos Saints testa negativo para a Covid e jogo contra os Lions é mantido

O fullback Michael Burton, do New Orleans Saints, passou por um novo teste para o novo coronavírus e recebeu o resultado negativo. Ainda no desembarque da equipe em Detroit, para o duelo deste domingo, às 14h, contra os Lions, o jogador recebeu a notícia de um exame positivo para a COVID-19. A contraprova, no entanto, não detectou o traço da doença no atleta.

Dessa maneira, a partida contra os Lions, que chegou a ser colocada em interrogação, será disputada normalmente. A NFL vive uma semana atribulada, com um surto do novo coronavírus no Tennessee Titans, que forçou o adiamento do jogo da equipe diante do Pittsburgh Steelers, agora realocado para a semana 7.

Ainda no sábado, testes positivos em jogadores de Kansas City Chiefs e New England Patriots forçaram o adiamento do confronto entre os dois times, marcado inicialmente para hoje, às 17h25 (de Brasília). A liga, junto com seus especialistas médicos e os clubes, discute a realização do confronto para esta segunda ou terça-feira.