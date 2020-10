Em crise, Ivana tem ataque de fúria e destrói espelho · .

Ivana (Carol Duarte) terá uma crise séria no capítulo deste sábado (17) em A Força do Querer. A filha de Joyce (Maria Fernanda Cândido) colocará um conjunto de lingerie e surtará ao se ver com as peças femininas. Confusa com sua identidade, a jovem da novela das nove ficará atordoada e destruirá o espelho.

Encorajada por Simone (Juliana Paiva), a loira comprou algumas peças femininas no capítulo de ontem do folhetim de Gloria Perez. No entanto, Ivana não ficará nada feliz ao vestir as lingeries. Depois de deixar o espelho em pedaços, ela se deitará na cama. Joyce verá a filha deprimida no quarto.

“Você tem tudo o que uma pessoa pode querer ter! O que é que te falta, minha filha?”, dirá a mulher de Eugênio (Dan Stulbach), confusa. Categórica, a irmã de Ruy (Fiuk) responderá que lhe falta tudo. A dondoca não entenderá o pedido de socorro da filha e achará que a menina está de TPM.

Conversa franca

“Eu tô confusa, não sei quem eu sou. É isso. Pronto, falei”, responderá a prima de Simone. Joyce não se dará conta de que a filha não se vê como uma mulher. Ela achará que a jovem está passando por uma fase normal da idade. A madame também notará que o espelho está completamente destroçado.

“Não é para trocar por outro, deixa assim”, advertirá Ivana. A morena estranhará que uma mulher não tenha um espelho no quarto: “É que você gosta do que vê quando você se olha no espelho, eu não”, rebaterá a irmã de Ruy.

A amiga de Irene (Débora Falabella) reforçará que a filha poderia melhorar sua autoestima se cuidasse melhor do corpo e se comportasse mais com ela. “Somando tudo o que você dizendo, o único problema sou eu. Inteira”, debochará Ivana.

Joyce continuará seu monólogo e não ligará para o deboche da filha: “Você não cultiva o feminino em você. Eu quero conversar com sua psicóloga”, revelará a dondona. Sabendo que a conversa não servirá para nada, Ivana lavará as mãos: “Quem sabe vocês se entendem, porque para mim não tá adiantando nada”.



A Força do Querer é uma trama escrita por Gloria Perez e que foi ao ar originalmente em 2017. Por causa da pandemia da Covid-19, a Globo reapresenta a história no horário nobre enquanto grava os capítulos finais de Amor de Mãe com novos protocolos de segurança. O folhetim de Manuela Dias só voltará ao ar no ano que vem.

