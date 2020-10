Em crise, Raissa parte para a briga com Narizinho, e reação vira meme · .

Raissa Barbosa teve mais uma crise causada pela síndrome de Borderline na madrugada desta segunda-feira (12) e partiu para briga com Carol Narizinho em A Fazenda 12. Após uma espécie de jogo da discórdia, a modelo correu sobre três camas até chegar na frente da ex-Panicat e começar a gritar com ela. A reação da peoa virou meme e entrou para assuntos mais comentados no Twitter.

A confusão começou depois que a loira quis tirar satisfações com Raissa, que usou o termo “patricinha” para definir a amiga. Carol não gostou e quis saber o motivo da definição.

“Patricinha não significa ter estilo. Patricinha significa ter dinheiro, condições financeiras e se achar”, tentou explicar. A morena, entretanto, não gostou da abordagem e ficou repetindo: “Então quer dizer que a gente vai brigar agora, a gente vai brigar? Eu acho que tu está querendo brigar comigo, está parecendo”, disparou.

Victória Villarim tentou amenizar a situação, mas Carol continuou insistindo. “Por isso que eu conversei com Jojo, porque eu estou aqui na batalha”, completou. Raissa, então, respondeu: “Mas é uma brincadeira, pelo amor de Deus”.

Narizinho seguiu afirmando que nunca teve ninguém para bancá-la e Raissa subiu o tom: “Tá bom, você não é patricinha”.

Já no quarto da sede, Narizinho continuou justificando o que ela entende do termo “patricinha”: “Ter estilo é uma coisa, ser patricinha é outra coisa”. E Raissa falou: “Mas eu quis dizer outra coisa. Meu Deus, Carol. Escuta, Porra! Você não sabe escutar, caralho! Não sabe escutar, não sabe escutar”, gritou.

Raissa saiu de perto da peoa e sentou em sua cama para tirar as botas que usava. Carol, por sua vez, continuou falando da modelo com Luiza Ambiel e Victória. Segundo ela, ex -vice miss bumbum “não tem cabeça” para conversar.

Foi aí que Raissa correu sobre três camas e atacou Carol: “Está falando que eu não tenho cabeça? Vai falar que eu não tenho cabeça? Vai falar?”, exclamou ela sendo segurada por Victória e Lidi Lisboa. “Vai me bater?”, perguntou Carol. Após a discussão, Raissa saiu do quarto descontando sua raiva com chutes e socos nas portas e móveis da sede.

A reação dela virou meme entre os internautas. Confira os vídeos da briga abaixo e as reações:

Raissa brincou com Carol Narizinho chamando a ex-Panicat de “patricinha” e o fogo no feno pegou! 💥🤠 Quer ver mais detalhes de #AFazenda12? Acesse já: https://t.co/XUTyk2BMLJpic.twitter.com/ShYurOKvLg

— PlayPlus (@SigaPlayPlus) October 12, 2020

FOGO NO FENO! 🔥 Raissa perdeu a paciência com Carol Narizinho e pulou as camas para brigar com a peoa! 💥 Quer ver mais detalhes de #AFazenda12? Acesse já: https://t.co/XUTyk2BMLJpic.twitter.com/w7qeaLk9RS

— PlayPlus (@SigaPlayPlus) October 12, 2020

a raissa brigando com a narizinho pic.twitter.com/6B5H4v95Wo

— vini (@vinistupido) October 12, 2020

Raissa jogou muito Subway Subfers pic.twitter.com/HmpFSlWurV

— Sterella_🍫 (@conchinhasincer) October 12, 2020

Jojo chamando a Raissa de Moisés (Moisés atravessou o mar, Raissa as camas) morro pic.twitter.com/aXc5qiiuw3

— felipe (@caffetao) October 12, 2020

raissa em i believe i can fly#AFazenda12pic.twitter.com/opcdjBUirI

— 𝓀𝓀 (@kkcomenta) October 12, 2020

A RAISSA ATLETA DE ATLETISMO PULOU 15 CAMAS PRA CHEGAR NA NARIZINHO EM 2 SEGUNDOS BATEU O RECORD DO USAIN BOLT #AFazenda12pic.twitter.com/UQ5bbIUwSt

— PEDRAO (@Itspedrito) October 12, 2020

Duas coisas aqui:

1 – Raissa precisa de ajuda real

2 – Carol mt plena, pq se fosse outra tinha entrado na onda da Raissa. Pq não teve necessidade disso td não. Tretou errado. #AFazenda12pic.twitter.com/XOOg2VXKGU

— camis 🏳️‍🌈🍫 (@otherside_c) October 12, 2020

“Como é que tá Moisés?” JOJO FALANDO DA RAISSA ATRAVESSANDO AS CAMAS HAHAHAHAHAHAHA EU AMO ESSA MULHER #AFazenda12pic.twitter.com/Mh3eMAkxIa

— Lucas Da Fazenda 🎪💥 (@ovarandalucas) October 12, 2020