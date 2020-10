Em crise, SBT demite Lívia Andrade, Leão Lobo e Mamma Bruschetta · .

O corte de custos no SBT não poupou nem mesmo três artistas queridinhos de Silvio Santos. Nesta quarta-feira (7) foram dispensados os apresentadores Lívia Andrade, Leão Lobo e Mamma Bruschetta. A ordem foi cortar toda a turma do antigo Fofocalizando que não estava no ar. Mara Maravilha foi a única salva.

Fontes do . afirmam que os três apresentadores foram notificados de suas demissões há poucas horas. Mara Maravilha também seria cortada, mas Silvio Santos pediu para que ela fosse poupada e a manteve contratada.

Em comunicado enviado à imprensa às 16h27, o SBT confirmou os desligamentos dos funcionários.

“A assessoria de comunicação informa que Lívia Andrade, Leão Lobo e Mamma Bruschetta decidiram, em comum acordo com o SBT, não renovar seus contratos com a emissora. Os apresentadores faziam parte do time da emissora e, a partir desta data, seguem por outros rumos profissionais. A diretoria e todos os colegas do canal desejam a Livia, Leão e Mamma muito sucesso em suas novas empreitadas e agradecem pela parceria construída ao longo de todos esses anos”, disse em nota.

A dispensa, no entanto, tem caráter temporário. A ideia da emissora é que o Fofocalizando volte a ser produzido assim que acabar a pandemia e retome seu antigo formato, apostando nas fofocas do mundo dos famosos. Os apresentadores dispensados, caso estejam disponíveis no mercado, serão convidados a reassumirem suas funções.

O Triturando, criado em caráter de emergência durante a pandemia do novo coronavírus, seguirá no ar por tempo indeterminado.

Dos nomes cortados, o que mais chama a atenção é o de Lívia Andrade. Queridinha do dono da emissora, ela foi a funcionária curinga do SBT por anos. Começou em 2004 participando de esquetes em A Praça É Nossa, conquistou papéis em novelas, esteve ao lado de Silvio Santos em seus programas dominicais e foi alçada ao posto de apresentadora no auge do Fofocalizando.

Mara Maravilha, seu desafeto, é acionada com menos frequência na casa, mas conseguiu manter o emprego no SBT, onde está contratada desde 2016.

Do trio, Lívia foi a primeira a receber a informação da demissão. Leão Lobo foi o segundo, mas teve a promessa de manter seu plano de saúde por mais seis meses, mesmo sem remuneração. Mamma, a pedido de Silvio, ganhará benefícios extras.

Leão Lobo e Mamma Bruschetta saíram do ar logo no início da pandemia por fazerem parte do grupo de risco da Covid-19. Ambos haviam deixado a TV Gazeta em 2016 a pedido de Silvio Santos e foram os cabeças do antigo Fofocando, que foi reformulado meses depois e passou a se chamar Fofocalizando.

Cortes de gastos

Além dos apresentadores, outros funcionários que trabalham nos bastidores também estão recebendo os comunicados de suas demissões nesta semana. Muitos foram surpreendidos com a notícia por e-mail.

Desde setembro o SBT vem reduzindo seu casting por conta do rombo financeiro no caixa do Grupo Silvio Santos, provocado pela pandemia e também pelo alto investimento nos direitos esportivos. Além dos três ex-apresentadores do Fofocalizando, deixaram a emissora Rachel Sheherazade, Roberto Cabrini, Maisa Silva e todo o elenco da novela Poliana Moça.

Isabella Fiorentino e Arlindo Grund perderam seus contratos fixos e agora têm acordo por obra, válido somente para o período em que o Esquadrão da Moda estiver em produção. Atualmente, o reality show está suspenso.